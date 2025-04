Après l'assassinat de Pierre Alessandri, Xavier Lacombe alerte le ministre de l'Intérieur sur l'emprise des réseaux criminels sur l'île

« Il y a seulement quelques semaines, suite à un terrible assassinat en Corse, mon collègue Michel Castellani alertait dans cet hémicycle sur l’emprise des réseaux criminels sur l’île dont les méthodes finissent inéluctablement par semer la mort. Depuis, deux nouveaux assassinats y ont été commis ». À l’occasion de la séance de questions au Gouvernement de ce mardi, le député de la 1ère circonscription de Corse-du-Sud, Xavier Lacombe, a entendu interpeller le ministre de la Justice suite à l’assassinat de Pierre Alessandri, le 17 mars dernier à Sarrola-Carcopino.



Évoquant « une victime de trop sur notre île », l’élu du groupe Horizons et indépendants a souligné que si « pendant plusieurs jours, l’émotion a dominé » l’heure est désormais venue d’agir face à un « assassinat est très lourd de sens ». « Pierre Alessandri dénonçait depuis longtemps des dérives comme le déclassement de terres agricoles au profit de projets immobiliers. Son exploitation avait été incendié en 2019, et il se savait encore menacé. Ce nouveau drame précédé de pressions, illustre parfaitement les méthodes du crime organisé : intimidation, menaces et puis l’irréparable », a-t-il expliqué.



Dans ce droit fil, s’il a salué « l’engagement du Gouvernement dans la lutte contre le crime organisé », et notamment la loi sur le narcotrafic et les mesures spécifiques à l’île que le Garde des Sceaux avait annoncé dans l’hémicycle de l’Assemblée de Corse lors de son déplacement de février, il a affirmé que celles-ci « ne seront pleinement efficaces que si la prévention devient une priorité, sans quoi l’emprise du crime perdurera ». « Il vaut mieux prendre en compte les intimidations qu’elles soient insidieuses ou spectaculaire, pour briser le pouvoir de la peur, en Corse comme ailleurs », a-t-il encore argué.



En réponse, Gérald Darmanin a déploré ces nouveaux assassinats qui « ensanglantent l’île de beauté et qui touchent je le sais toute la Corse dans son honneur et dans sa chair ». « Avec le ministre Rebsamen, nous mettons des moyens très importants pour que la Corse indépendamment de son développement économique et culturel puisse avoir un développement qui est fondé sur la paix publique », a-t-il affirmé en constatant que les moyens qu’il a annoncé en février, « demandés par les élus en Corse, nous montrent que le chemin est encore important pour lutter contre les menaces et les corruptions qui touchent les citoyens, les fonctionnaires qui essayent de mettre fin à la loi de l’omerta ».



« La loi narcotrafic donnera très largement des moyens comme le statut de repenti mais aussi le modèle carcéral que nous avons choisi, pour pouvoir briser cette loi de l’omerta », a souligné le Garde des Sceaux en reprenant : « Mais il y a en Corse d’autres moyens supplémentaires à mettre en place comme l’anonymisation des procédures, la domiciliation chez l’avocat, la protection des témoins, le fait que les fonctionnaires de l’État et des collectivités locales soient tenus au secret et quand ce secret est violé ils doivent être poursuivis, les moyens donnés aux magistrats qui doivent tous être professionnels en Corse ».



Enfin, convenant que la JIRS fait aujourd’hui « un travail formidable », face à ce qui passe en Corse, il a mis en exergue que le nouveau parquet national anti-criminalité dont la création est prévue dans la loi contre le narcotrafic « nous aidera à dépayser encore plus d’affaires ». « En ce moment, il y a une mission demandée par le ministère de la Justice qui est sur place à la Cour d’appel de Bastia. Le pôle spécialisé que nous envisageons, et que j’ai annoncé devant l’Assemblée de Corse, permettra le renfort comme jamais du parquet et du siège pour