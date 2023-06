Après l'agression de la famille du petit Kenzo, le président de l'AC Ajaccio condamne

La fin de saison n’aura pas redoré le blason des supporters de football. Malgré l'absence d'enjeux sportifs, le match entre Ajaccio et l'OM a été marqué par des actes répréhensibles tels que des cris racistes et les agressions d'un journaliste et de la famille d'un enfant malade. Samedi soir, Kenzo, un enfant de huit ans atteint d'un cancer au cerveau et invité à réaliser son rêve de rencontrer les joueurs de l'OM, a en effet été pris pour cible avec ses parents par une quinzaine de supporters ajacciens.Dimanche, dans un communiqué, le club ajaccien a vivement condamné ces "actes inqualifiables", s'engageant à porter plainte dès que les coupables seraient identifiés et à laisser la justice suivre son cours. Son président, Alain Orsoni, a également réagi aux événements. Dans un post publié sur Facebook ce dimanche il a exprimé sa consternation face aux agressions perpétrées dans la loge du stade François Coty, soulignant les conséquences psychologiques sur le jeune Kenzo. "Le père a été frappé, j’imagine les effets psychologiques sur le petit. Sachant que cet enfant que nous avions reçu est un petit marseillais atteint d’un cancer, ajoute à la bêtise méchante des abrutis qui portent atteinte à l’image du club, mais plus encore à l’image de notre pays !". Il a également promis que de tels débordements ne seraient jamais tolérés et que des mesures exemplaires seraient prises.Dans une interview accordée au Parisien, il a aussi affirmé avoir les moyens d'identifier les responsables et a annoncé que des plaintes seraient déposées contre eux, ajoutant qu'ils n'auraient plus leur place au club.Ce lundi, l'AC Ajaccio attend toujours de connaître les éventuelles sanctions qui pourraient lui être infligées. "L’OM et l’AC Ajaccio ont toujours été deux clubs amis. Nous avons toujours eu de très bonnes relations. Personne en interne ne s’attendait à de tels débordements. Nous attendons la décision de la ligue qui verra s’il qu’elle doit nous sanctionner", indique Jean-Dominique Gaziello, responsable de la communication du club qui regrette ces débordements "Nous sommes vraiment tristes pour nos supporters. Nous voulions leur rendre un dernier hommage pour ce dernier match de la saison en ligue 1. C’est d’autant plus dommage, puisque nous avons réussi à remporter ce dernier rendez-vous de l’année."