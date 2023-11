Après Ciaran, Domingos : la Corse en vigilance orange "pluie inondations"

"Bien que sérieux, cet épisode ne paraît pas exceptionnel, mais il demande un suivi particulier, vu le niveau déjà élevé des cours d'eau et la saturation des sols" indique Météo France qui prévoit qu'à partir de ce samedi soir, d'importantes précipitations vont reprendre sur la Corse et vont se maintenir tout au long de la nuit de samedi à dimanche".





Les cumuls seront particulièrement élevés sur le relief central de l'île avec des valeurs jusqu'à 150 à 180 mm sur la durée de l'épisode. Ils se produiront dans un contexte très sensible puisque les sols sont gorgés d'eau suite aux pluies déjà abondantes des jours précédents.



La Corse-du-Sud, où la crue de la Gravona sera peut-être importante, a également placée en vigilance orange pour "vagues submersion".