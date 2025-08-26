CorseNetInfos
Appietto : un incendie ravage 3 hectares de végétation


MP le Mardi 26 Août 2025 à 19:07

Un incendie s'est déclaré ce mardi aux alentours de 15 h sur les crêtes dominant la commune d'Appietto, indique le SIS 2A. Inaccessible aux moyens terrestres, le sinistre a nécessité l'intervention des Canadair et de l'hélicoptère bombardier d'eau. Environ trois hectares ont été brûlés.



(Photos : SIS 2A)
(Photos : SIS 2A)

Trois hectares de végétation ont été ravagés par les flammes sur la commune d'Appietto, après qu'un feu se soit déclaré ce mardi aux alentours de 15 heures sur les crêtes dominant le village, indique le Service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud (SIS 2A).

Inaccessible aux moyens terrestres, l'incendie a nécessité l'intervention des deux Canadair qui ont effectué 22 largages, ainsi que de l'hélicoptère bombardier d’eau du SIS 2A qui a pour sa part réalisé 11 largages.

"Dans un deuxième temps, des sapeurs-pompiers du commando feux de forêt et du centre de secours principal d'Ajaccio ont été héliportés pour la sécurisation des lisières. Ces personnels sont toujours sur zone et y resteront jusqu'à la nuit ", détaille le SIS 2A en précisant que 30 sapeurs-pompiers ont été engagés sur place. 

De nouvelles opérations d’héliportage sont d’ores et déjà programmées dès l’aube ce mercredi.






