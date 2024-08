Appietto : cinq départs de feu recensés dans la nuit de lundi à mardi

Selon le SIS 2A, trois de ces incendies ont en passe d’être éteints ce mardi matin et ont ravagé 3 hectares, 1000 m2 et 3000 m2. Deux incendies, dont la surface parcourue est inconnue pour l’heure, sont en revanche toujours en cours de traitement. Aucun de ces sinistres ne menace d’habitation.



Une quarantaine d’hommes et huit véhicules sont mobilisés sur place. Une reconnaissance aérienne doit également être effectuée dans la matinée.