Que disent les chiffres de l' Ortc Très faible progression des trafics aériens et maritimes sur lignes régulières et charter en Août 2019 avec 1 811 618 Passagers à l’entrée et à la sortie, soit + 0,5 %et 9 030 passagers supplémentaires et un nouveau record mensuel absolu de fréquentation des ports et aéroports corses Les trafics français reculent de - 1,7 %, les étrangers progressent de + 5,7 %.Les trafics de la très haute saison ( Juillet et Août ) reculent de - 2,4 % par rapport à 2018.Au cours des 4 premiers mois de la saison estivale ( Mai à Septembre ) 4 908 194 passagers ont été transportés, soit un retrait de - 2,8 % par rapport à 2018.En 10 ans la structure des trafics sur la période Mai à Août s’est profondément modifiée avec la perte de 673 352 passagers maritimes et le gain de 884 432 passagers aériens.Les 2 modes de transport font quasiment jeu égal en période estivale.Toutefois, la durée de séjour moyenne des passagers aériens étant inférieure à celle des maritimes, le nombre de nuitées générées diminue par rapport à 2018.Pour la 6ème année consécutive les trafics mensuels du mois Août sont en recul.Seuls les ports deet deprogressent en Août 2019 ainsi que ceux de2 518 099 passagers maritimes ont été transportés au cours des quatre premiers mois de la saison 2019 ( Mai à Septembre ), soit - 5,6 % par rapport à 2018.766 807 passagers aériens transportés à l’arrivée et au départ en Août 2019, soit une très légère progression de + 2,6 % par rapport à 2018 et un nouveau record mensuel.Les trafics français ( 80 % du marché ) progressent de + 1,7 % .... les étrangers de + 6,2 %Les trafics des principales compagnies Low Cost progressent de + 5,2 % au mois d’Août et assurent 41 % des trafics passagers mensuels.2 390 095 passagers aériens ont été transportés au cours des quatre premiers mois de la saison 2019 ( Mai à Septembre ), soit + 0,3 % par rapport à 2018.