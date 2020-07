Antony Perrino élu président de la fédération BTP de Corse du Sud

La fédération du BTP de la Corse du Sud a tenu ce jeudi 23 juillet son Assemblée Générale. A l’ordre du jour l’élection de son nouveau président qui occupera son siège pour trois ans de mandat.

C’est Antony Perrino qui a été élu, succédant ainsi à son père François. Une élection particulière sur fond d'une crise sanitaire qui a impacté sensiblement la filière qui doit faire face à de nombreuses difficultés.



Le nouveau président s’est dit avoir pleinement conscience de l’ampleur des contraintes « Je viens de prendre ces nouvelles fonctions dans un contexte difficile. A cette problématique de crise sanitaire, il faut ajouter une instabilité urbanistique assez importante dans toutes les micro-régions ainsi qu’une baisse de la commande publique. J’arrive donc dans ce siège à un moment où le BTP va devoir faire valoir ses revendications, ses valeurs et faire entendre sa voix. »



En effet sur l’ensemble de la région, le BTP représente aujourd'hui 11 000 emplois directs et 4000 indirects. Si un redémarrage des activités est effectif, il se veut avec de fortes contraintes sanitaires et une indéniable instabilité. Pour autant, la filière n’est pas encore à ce jour en mesure d’estimer de manière exhaustive l’impact de la crise sur l’activité et l’emploi.

Le nouveau Président a annoncé néanmoins que dès cet automne le BTP sera apte à rendre compte des conséquences que la COVID-19 a pu engendrer car même si la filière a su redémarrer, l'avenir est incertain.