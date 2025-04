Antoinette Nicolini expose à Bastia : une immersion sensible dans la couleur et la nature

À Bastia, L’atelier de Co accueille depuis quelques jours les œuvres lumineuses d’Antoinette Nicolini. Dans cet espace chaleureux tenu par Corinne Leccia, l’artiste bastiaise a accroché une série de toiles récentes, entre transpositions figuratives, marines, portraits et abstractions.



Peintre autodidacte, Antoinette Nicolini travaille quotidiennement dans son atelier de la rue Campinchi. Depuis sa première exposition en 1987, elle a présenté ses créations dans de nombreuses galeries à travers la Corse, le continent et l’étranger, participant également à plusieurs salons et festivals d’art contemporain. « Mes sources d’inspiration sont multiples », confie-t-elle. « La nature dans son ensemble, toutes ses richesses : paysages, lumière, mouvement, traits humains, marine… La nature est un merveilleux prétexte à mon art. »



Attachée à la couleur comme langage, elle évoque sa peinture comme une nécessité, un élan émotionnel à partager : « Peindre, c’est une expression, un choc ressenti. Mes œuvres sont aussi un sujet de questionnement, de réflexion. Le public peut y voir de multiples choses. »



Une invitation à la contemplation et à l’introspection, visible jusqu’au 30 juin au 1, rue de l’Évêché.

La galerie est ouverte tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi et le dimanche.