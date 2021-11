Antoine Ciosi fait son retour sur la scène de l'auditorium de Pigna

Interrogé par Antoine Belloni, metteur en scène de ce concert inedit, baptisé Una Stonda di memoria, Una voce Una ghitarra, Antoine Ciosi reviendra sur l'histoire de ses plus grands titres mais aussi des plus beaux chants corses du début du 20è siècle jusqu'aux années 70' et la période du Riaquistu. Avec ce concert l'artiste a souhaité rendre hommage à Félix Quilicci, pionnier des recherches sur la tradition orale et musicale corse.

Antoine Ciosi, témoin et acteur incontournable de la culture musicale insulaire, revient sur la scène de l'auditorium de Pigna pour un concert inédit et exclusif qui aura lieu le Samedi 27 novembre 2021 à 21 heures.Le célèbre chanteur sera accompagné sur scène par Francine Massiani et Jérôme Ciosi à la guitare.