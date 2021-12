Antoine Bonifaci le Corse de l'OGC Nice avait joué à l'Inter, à Bologne, au Torino et Vicenza

Natif de Bezons en région parisienne, Antoine Bonifaci n'y reste pas longtemps car sa famille corse d'origine déménage à Villefranche-sur-Mer, ville limitrophe de Nice, pour y tenir un restaurant, « La Barnassa ». Il apprend le football dans les rues de Villefranche : « À l'époque, personne ne s'occupait de nous. Les centres de formation n'existaient pas. On se débrouillait tout seul. Les matches consistaient à des jeux de récréation entre quartiers. On n'avait pas de ballon, et celui qui en avait un dormait avec pour ne pas qu'on lui vole » confiait--il en 1995 à Roger Driès dans Rétro Sport de Septembre 1995Avec l'OGC Nice il est devenu champion de France en 1951, puis a réalisé le doublé Coupe-championnat en 1952Il a pris ensuite la direction de l'Italie devenant le premier Français à endosser le maillot de l’Inter en 1954, une équipe qui venait alors de remporter le Scudetto. Après Milan, Antoine émigre à Bologne. Là ses prestations démontrent qu’il a parfaitement sa place dans le championnat italien et devient titulaire indiscutable également au Torino.Après une dernière pige à Vicenza, Bonifaci rentre en France, au Stade Français, le sens du devoir accompli et passe la main à Maryan Wisnieski.Mais revers (injuste) de la médaille, le passage de Bonifaci en Italie l'aura privé de nombreuses autres sélections en Equipe de France.L'OGC Nice, lui rendra hommage le 14 janvier prochain lors de la rencontre de championnat face à Nantes.