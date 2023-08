Antisanti : "Arte Antisantinche" célèbre ses dix ans avec une série d'événements créatifs

Les festivités débuteront avec quatre jours d'ateliers intensifs, du 12 au 13 août, de 9h30 à 12h30. Les jeunes participants auront la chance de s'immerger dans différents domaines artistiques, notamment la sculpture, la peinture pour les plus petits, la création de sacs en toile personnalisés peints à la main, ainsi que la réalisation de statues en papier mâché.



Tous les ateliers seront animés par des experts passionnés et soucieux de transmettre leur savoir. L'un des moments phares du festival sera l'atelier de "street art" dirigé par le célèbre artiste peintre Jean-Baptiste Leonardi, prévu les 13 et 14 août. Cet atelier permettra aux jeunes participants de découvrir les secrets de cet art urbain moderne et de créer des œuvres uniques et captivantes.



Un point culminant du festival surviendra le 14 août en après-midi, lorsque les enfants du village auront l'opportunité de présenter leurs créations issues de l'atelier "street art". Ces œuvres seront affichées dans divers endroits du village, transformant ainsi Antisanti en une véritable galerie en plein air. Cette exposition éphémère sera une célébration festive du talent et du travail acharné des jeunes artistes.





Le 14 août à partir de 18 heures, le vernissage de l'exposition "Art et Artisanat" aura lieu, offrant aux habitants de la commune l'occasion de découvrir en avant-première les œuvres exposées. L'exposition sera ensuite ouverte au grand public le 15 août, de 11h à 18h. Cette année, la toile de l'artiste peintre Jeannine Albertini, originaire de San Gjhiulianu, sera mise en avant avec la présentation de dix de ses créations.



En plus de cela, d'autres artistes amateurs d'Antisanti auront l'opportunité de présenter leurs propres œuvres, reflétant ainsi la richesse et la diversité artistique de la région. Tous les ateliers et l'exposition sont gratuits, permettant à chacun de participer et de célébrer l'art sous toutes ses formes. "Arte Antisantinche" démontre ainsi son engagement à promouvoir la créativité au sein de la communauté locale tout en célébrant une décennie d'existence dédiée à l'art et à l'artisanat.