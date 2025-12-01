A màghjina - U lavu di Calacuccia, sott’à u Monte Cintu
Dans le silence du Niolu, le lac de Calacuccia étire ses eaux calmes au pied du Monte Cinto. Les villages accrochés au rivage et les sommets poudrés de neige composent un paysage âpre, immobile, où la montagne impose sa présence et son rythme.
