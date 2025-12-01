CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Désignez votre personnalité corse de l'année 2025 31/12/2025 Ajaccio - Une balade dans le centre-ville à la découverte des crèches 28/12/2025 Haute-Corse : un séminaire pour renforcer la prévention contre l’exploitation sexuelle 28/12/2025 Ajaccio - C3S lance deux ateliers d’autodéfense en partenariat avec l’Association de  Pietralba 28/12/2025

A màghjina - U lavu di Calacuccia, sott’à u Monte Cintu


le Lundi 29 Décembre 2025 à 07:25

Dans le silence du Niolu, le lac de Calacuccia étire ses eaux calmes au pied du Monte Cinto. Les villages accrochés au rivage et les sommets poudrés de neige composent un paysage âpre, immobile, où la montagne impose sa présence et son rythme.
Si, comme Annick Medori, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos