Anthony Duriani est le bikingman Corsica 2020

Après avoir parcouru les 850 km du tracé, Il a donc franchi la ligne d’arrivée au camping San Damiano ce mercredi à 14 heures réalisant une échappée belle depuis le matin. Très en avance sur les autres concurrents - ils étaient 116 au départ- il a donc confirmé tout son potentiel, puisque déjà, en septembre dernier, en compagnie d’Axel Carion, il avait parcouru La GT 20 - tracé cyclotouristique conçu par l’ATC - en un temps record : 35h32'.

La connaissance des routes de Corse, et un entraînement sans relâche ont sans doute fait la différence lors du final de cette épreuve.





En ce milieu d'après-midi de mercredi, à peine 4 autres concurrents avaient de franchir la ligne d’arrivée…

Le Biking man, qui s’est déroulé dans un contexte inédit de couvre-feu, reviendra l’année prochaine.

En attendant, la Corse confirme qu’elle à vocation a devenir « une destination vélo » et les différents partenaires insulaires de l’épreuve se félicitent de la tenue d'une telle compétition hors du commun.

L’agence du tourisme de la Corse (ATC), partie prenante de l'épreuve, table quant à elle, à travers cette épreuve qui s'inscrit dans un circuit mondial, sur une visibilité accrue de la Corse et la mise en valeur du sport pleine nature. Un crédo vécu comme une nouvelle vitrine touristique prometteuse….





Axel Carion, l’organisateur de l’épreuve, se félicitait pour sa part par l'accueil rencontré par l'épreuve avec de surcroît lors du couvre-feu des avantages : « celui notamment d'avoir créé du lien entre les les habitants et les coureurs ».