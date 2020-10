Ange Todesco disparu depuis jeudi a été retrouvé sain et sauf

Finalement c'est un habitant d'Eccica Suarella qui a croisé Ange Todesco, sain et sauf, dans le maquis de dimanche matin et qui a prévenu sa famille.

La gendarmerie de Corse avait lancé ce vendredi 23 octobre un avis de recherche pour retrouver Ange Todesco disparu depuis la veille. Parti aux champignons, il n'était pas rentré à la maison et son véhicule avait été retrouvé à Bastelica. Pour retrouver l'homme les forces de l'ordre ont organisé plusieurs battues et demandé de l'aide aux habitants de la zone.D'importants moyens ontt été mobilisés vendredi et samedi pour le retrouver : des chiens de la gendarmerie, des survols de la zone en hélicoptère, des dizaines de gendarmes aidés d'une cinquantaine de bénévoles ont ratissé le secteur de La Radicale.