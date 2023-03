"Amparate mi à cantà", Felì raconte son nouvel album

Une chanson permet de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. La musique crée des liens universels qui nous rappellent chaque jour que nous vivons sur une même et seule planète. En ce qui concerne la Corse, le chant, la poésie et toute l'expression artistique ont largement contribué à cette mossa appelée le Riacquistu en l'étayant jour après jour pour que notre langue et notre culture ne disparaissent jamais.Mais, force est de constater que nous avons toujours bien besoin de nous réapproprier cette culture et cette langue qui sont les nôtres. Et puisque je suis un artiste insatiable, je dis aujourd'hui, apprenez- moi à chanter.L'ouverture au monde c'est dialoguer avec d'autres cultures en mettant en avant le collectif et la musique est une dynamique qui valorise l'universalité. L' album, c’est 24 titres enregistrés d'une part dans le studio de Scola in Festa et d'autre part en live, lors des concerts donnés en octobre dernier au Spaziu Carlu Rocchi. On trouve deux nouveautés 'Una sera in paese' une chanson écrite par Patrick Croce et composée par Stefanu Travaglini et Amparete mi à canta dont je suis l'auteur.- La singularité de cet album réside dans le choix des titres, car 22 ont été choisis par le public par le biais des réseaux sociaux. On retrouve dans ces choix, des classiques comme 'Golu' ou 'quand'è tù balli' en version bilingue corso- espagnole interprétée avec le percussionniste cubain Piro Barrios, et de nombreux autres musiciens ont participé aux différents enregistrements. On y redécouvre des chansons plus anciennes, que je croyais oubliées comme 'S'o era la voce' ou 'Stà torna appena'.- Oui, ans cet album, grâce à un QR code imprimé on pourra être dirigé sur une page numérique www.feli.corsica , ainsi on pourra télécharger gratuitement les textes et les traductions de Brandon Andreani.Un bonus se situe en fin d'album avec une chanson inédite 'Una crìa di più' en hommage à Ghjuvan'Teramu Rocchi avec lequel j'ai travaillé et collaboré pendant 32 ans, nous avons écrit ensemble plus de 150 chansons.L'objectif de départ de l'enregistrement de cet album était d'essayer de marcher sur d'autres chemins, d'autres routes au-delà de la Corse.Je ne me suis jamais ou très peu occupé de sortir de l'île. Mais, parallèlement beaucoup de chansons de mon répertoire ont voyagé ce qui a amplifié chez moi l'envie d'aller rencontrer cette communauté corse, cette diaspora corse ainsi que leurs amis. Ce constat fait, plus largement et tout simplement, j'ai la volonté d'aller à la rencontre d' un autre public, de vivre ailleurs ce que je ressens ici. Je pense toujours comme depuis le début, que la musique, quelle qu'elle soit, elle a sa place partout puisque par définition, elle est universelle. En ce qui concerne la langue corse, elle n'est pas une barrière, mais au contraire un atout, puisqu'elle est unique.- Avec mon équipe, nous partirons en tournée dès 2024, avec des dates déjà prévues.Au printemps, nous débuterons par la Corse avec 3 gros concerts, puis 10 concerts un peu exceptionnels pendant l'été à travers toute la Corse. Ensuite,la tournée se poursuivra dans le sud de la France à l'automne, Nice, Toulon, Marseille et Aix. Et le point d'orgue de cette généreuse tournée sera un concert le 19 novembre 2024 au Casino de Paris.