Alzi : une maison en flammes en pleine nuit, trois habitants évacués

La rédaction le Mercredi 3 Décembre 2025 à 07:24

Un incendie s’est déclaré dans une maison sur la commune d’Alzi dans le courant de la nuit dernière. A l’arrivée des secours l’habitation était totalement embrasée. Les occupants avaient pu sortir avant l’arrivée des pompiers



Dans la nuit de mardi à mercredi, un incendie s’est déclaré dans une maison R+1 située sur la commune d’Alzi. À l’arrivée des secours, l’habitation était entièrement embrasée. Les trois occupants avaient réussi à sortir avant l’intervention des pompiers.
 
Le maire d’Alzi était présent sur les lieux, aux côtés d’un dispositif conséquent : quatre engins des sapeurs-pompiers — deux venus de Corte, un de Venaco, ainsi qu’un VSAV de Ponte-Leccia — appuyés par un chef de groupe et un chef de colonne du centre opérationnel.
 
Le feu a été maîtrisé et déclaré éteint à 5h32. Les trois personnes impliquées ont été transportées vers le centre hospitalier de Corte pour des contrôles.
 




