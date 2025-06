Altiani : Le concours régional des huiles d’olives en AOP a délivré ses vainqueurs

​Réunis dans les locaux de l’ODARC à Altiani, les jurés ont goûté à l’aveugle les huiles en lice, évaluant visuel, arômes, équilibre et intensité gustative. Parmi eux figurait Thierry Cervoni, président de la Coopérative oléicole de Balagne, venu présenter deux lots – l’un en Récolte sur l’arbre, l’autre à l’ancienne – tout en prenant part aux dégustations AOP. « L’objectif est de hisser la filière vers le haut et d’assurer aux consommateurs un produit local, tracé et de qualité », confie-t-il.



À l’issue des délibérations, le palmarès a été dévoilé. Dans la catégorie Récolte sur l’arbre, la première place revient à Dominique Bichon (Plaine du Reginu, Balagne), suivie de Corre d’Oru (Sorbo Occagnanu) et d’Olivier Morati (San Petru di Tenda). En Récolte à l’ancienne, le GAEC Colombani (Castagniccia) remporte les suffrages, devant la Coopérative de Balagne.



Les prix seront officiellement remis les 19 et 20 juillet prochains, à l’occasion de la Fiera di l’Alivu à Montemaggiore, par Jean-Marc Rocchi, président de la foire et de la FFRAAC. Une reconnaissance qui confirme, une fois encore, la richesse et l’authenticité de la production oléicole corse.