Alta Rocca : vide dressing solidaire à Serra-di-Scopamena ce samedi 18 décembre

Au premier étage de la mairie de Serra-di-Scopamena, Sabine Pacini Terzulli pose les derniers vêtements reçus sur leur cintre. « Les gens ont énormément donné ! Je ne pensais pas que nous en aurions autant », s’enthousiasme-t-elle. Ce samedi 18 décembre, à partir de 9h30 elle organise un vide-dressing solidaire avec trois autres amies du village, Corinne, Isabelle et Laetitia.



Dans la petite pièce mise à disposition par la mairie, les jouets, livres et vêtements ont inondé l’espace pour être vendus à bas prix le lendemain. Deux ou trois euros les vêtements pour enfant, cinq euros le pantalon pour adulte. « Maximum 20 euros et encore, je ne me souviens pas d’avoir posé beaucoup d’étiquettes à ce prix-là », précise Sabine Pacini Terzulli. De quoi terminer ses achats de Noël, à moindre coût mais surtout en finissant l’année avec une bonne action.







L’ensemble des bénéfices seront reversés à deux associations. La première, Hors Norme, a pour vocation de lutter contre l’isolement des personnes concernées par le handicap, leurs familles et aidants sur l’ensemble de la Corse. La seconde, l’association d’Arthur, vient en aide au jeune garçon de 14 ans du même nom.



Depuis deux ans, Arthur est tétraplégique après un malheureux accident de la vie. Un beau jour de mai 2019, le collégien à la plage plonge tête la première. Trop près du bord. Sa tête heurte le fond avec violence, une de ses vertèbres se brise et endommage sa moelle épinière. Depuis, Arthur a dû s’adapter à son handicap. L’association, créée par ses proches et ses amis du village de Soccia, lui permet d’être soutenu financièrement. Sans quoi il n’aurait pas accès au matériel nécessaire pour avoir un semblant de vie normale.







En plus de l'aspect financier et solidaire, il s'agit de donner une deuxième vie à des vêtements et des objets peu utilisés. Un beau geste également pour la planète en plus de l'être pour soi et pour les autres. De quoi faire remonter son capital de bonnes actions à quelques jours de la fin de l'année et de l'arrivée du Père Noël.