Alta Rocca : Un atelier pour sensibiliser les ados à leur territoire et leur patrimoine

Proposé dans le cadre du Contrat Éducatif Local de l’Alta Rocca, « l’Atelier Patrimoine » s’adresse aux adolescents du territoire. Il se déroulera sur deux journées et consistera à remettre en état une partie du sentier du patrimoine de Sainte Lucie de Tallano consacré à l’oliveraie.



Encadrés par les bénévoles de l'association "Fighjula i petri", les jeunes ramasseront les pierres et morceaux de bois qui jonchent le sol et élagueront les végétaux qui bordent le chemin. Des « spuntini » viendront agrémenter ces journées afin de leur faire déguster et, parfois même découvrir, produits locaux et recettes du terroir.



« L’Atelier Patrimoine » est gratuit et accessible à tous les adolescents de l’Alta Rocca. Les parents, amis et toutes les personnes intéressées par cette thématique sont aussi invités à participer.



Permettre aux jeunes de s’approprier leur territoire



« L’Atelier Patrimoine » poursuit plusieurs objectifs : faciliter l’appropriation par le jeune public de son territoire mais aussi comprendre l’usage du patrimoine bâti dans la société corse d’autrefois et l’importance de continuer à l’entretenir. En outre, au-delà d’une contribution concrète à la mise en valeur et à la sécurisation du sentier, cette action devrait favoriser les échanges entre jeunes et bénévoles de l’association "Fighjula i petri" et, qui sait, susciter de futures vocations !



L’association s’est en effet donné pour vocation de mobiliser la population locale dans la connaissance, la restauration et la transmission de son patrimoine bâti ancien, perpétuer les savoir-faire ancestraux et renforcer les liens intergénérationnels.



Le Contrat Éducatif Local de l’Alta Rocca, mis en œuvre par la Communauté de communes de l’Alta Rocca, a pour but de favoriser la cohésion sociale en permettant à tous les enfants du territoire d’accéder à des activités sportives et culturelles extrascolaires et également lors des vacances.



Informations pratiques



> Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019, de 10h à 17h Rendez-vous à 10h devant le gîte de Sainte Lucie de Tallano



> Prévoir une tenue adaptée aux activités physiques et de pleine nature.



> Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 novembre au 04 95 78 47 93 ou sur alta-rocca.com.