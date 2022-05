Allergies aux pollens : la Corse en alerte rouge

Nez qui coule, yeux qui piquent, gorge qui gratte… le mois de mai rime souvent avec ces symptômes pour les allergiques aux pollens qui depuis quelques jours vivent au rythme d'éternuements et prises d'antihistaminiques. En effet, dans son dernier bulletin, publié le 25 mai, le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) - qui détermine la carte du risque d’allergie aux pollens en France - a placé tous les départements métropolitains en alerte rouge. Et cette alerte devrait rester en place plusieurs semaine en raison des "conditions météorologiques très favorables à l'émission et la dispersion des fortes concentrations de pollens dans l'air", annonce, d'ores et déjà, le réseau qui prévient "seules les rares averses de pluie orageuses pourront faire baisser, localement et temporairement, les concentrations de pollens et apporter un peu de répit aux allergiques. "





En Corse, le risque d'allergie au pollen de graminées est également très élevé. Les plus sensibles peuvent aussi être perturbés par un risque "moyen" d'allergies aux pollens de chêne et d'olivier.

Sur l'ile, on retrouvera aussi des pollens de pariétaires (de la famille des Urticacées), oseilles, plantains avec un risque d’allergie évoluant entre le niveau faible et le niveau moyen. Les tilleuls aussi commencent à disperser leurs pollens provoquant des symptômes à leur proximité.