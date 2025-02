Allergies aux pollens : la Corse en alerte rouge dès ce dimanche

Les allergiques vont devoir redoubler de vigilance. Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a élargi son alerte rouge pour risque élevé d’allergies aux pollens, passant de 8 à 30 départements concernés, dont la Corse. Cette alerte est due à la présence accrue de pollens de Cupressacées, notamment cyprès, genévriers et séquoias. En plus des ces derniers, les pollens de frêne, d’aulne et de noisetier atteignent des concentrations modérées à fortes dans plusieurs zones. « Le risque est moyen pour ces espèces, mais il peut devenir élevé localement », précise l’organisme.



Les allergiques doivent donc se préparer aux symptômes classiques : éternuements en rafale, démangeaisons oculaires, nez qui coule et fatigue. Ces réactions peuvent s’intensifier selon l’exposition et la durée de contact avec les pollens.



Les professionnels de santé conseillent aux personnes sensibles de limiter les activités en extérieur, surtout par temps sec et venteux, et de rincer régulièrement leurs cheveux et leurs vêtements pour éviter la propagation des particules allergènes.