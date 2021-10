Alex Vinciguerra : « Nous voulons aider les entreprises qui produisent de la valeur ajoutée et la réinvestissent en Corse »

- Vous proposez aussi une vision économique. Quels en sont les principes ?

- Ce n’est pas du tout une vision, ni même une stratégie que nous avons présentée. C’est surtout une méthode. Nous ne remettons pas en cause la stratégie, votée par le PADDUC, qui fonde le développement économique de la Corse sur un accroissement de la production locale de biens et de services. Au contraire, nous essayons de décliner des actions très opérationnelles pour faire en sorte que cette production locale de biens et de services soit renforcée et trouve toute sa place. Aujourd’hui, nous sommes dans une économie externalisée qui profite à des grandes entreprises de production ou à des franchises qui ne sont pas en Corse. L’idée est de pouvoir accompagner les entreprises qui produisent de la valeur ajoutée en Corse et qui réinvestissent cette valeur ajoutée en Corse.



- Le taux d’entreprises continentales est-il important ?

- On n’a pas vraiment de chiffres à ce niveau-là, mais c’est une grande partie de notre économie qui est basée sur ce principe qui consiste à importer de la marchandise et à la revendre en faisant une marge. La production n’est pas locale, et la valeur ajoutée ne profite pas à la Corse.



- Vous avez dit : « Jusqu’à présent, nous avons défini des plans, mais nous n’avons pas réussi à les mettre en œuvre ». Pourquoi selon vous ?

- C’est très difficile, et je crois qu’il faut être très humble lorsqu’on fait de la politique économique. Depuis les années 50, tous les 15 ans, on sort un nouveau plan de développement. On peut très bien imaginer des stratégies et même de très belles stratégies, ce qui est plus difficile, c’est de trouver les moyens techniques de mettre en œuvre ces stratégies. Je m’efforce de trouver avec l’ADEC et l’ensemble de mes collègues du Conseil exécutif des méthodes pour le faire. Nous avons défini cinq principes. Cela passe par la logique de projet, la logique d’action collective, l’accélération des procédures ou la mise en œuvre d’instruments financiers qui fluidifient les procédures et rendent le temps de l’entreprise compatible avec le temps administratif.



- Cette idée de planification de long terme est-elle obsolète aujourd’hui ?

- Non ! Je ne crois pas du tout que cette idée soit obsolète. Il y a deux choses. D’abord, nous pouvons réfléchir à long terme sur 30 ans et réfléchir à court terme sur les quelques mois qui arrivent. C’est l’objet du rapport. Sur le long terme, il faut arriver à projeter la Corse peut-être pas à 30 ans, parce que 30 ans, c’est loin, mais au moins à 10 ans, avoir un plan pour la Corse à visée 2030.



- Vous avez également défini trois handicaps. Lesquels ?

- Le premier handicap est le fait que nous produisons très peu en Corse. Notre économie est, comme je l’ai dit, basée sur des productions extérieures. Le deuxième handicap est que nous innovons peu, et donc nous sommes peu compétitifs. Le troisième handicap est que nous n’avons pas d’adéquation entre les demandes d’emploi et la production d’emploi. C’est encore plus difficile aujourd’hui ! Le premier souci des entreprises est de trouver un emploi qui corresponde à leurs besoins.



- L’opposition de droite a été sévère avec le bilan économique de la mandature, elle parle d’un « constat d’échec » que vous ne partagez pas ?

- Non ! Je n’ai pas trouvé l’opposition particulièrement sévère. D’ailleurs, nous avons recueilli l’adhésion du groupe Core in Fronte. Au contraire, l’opposition a été plutôt constructive. Ce qui va nous permettre d’améliorer notre façon de voir les choses, de mieux la partager et de décliner ce premier rapport en un second rapport qui proposera un guide des aides accessibles à l’ensemble des entreprises de Corse.



- Votre prédécesseur demande de refonder les agences et Offices et les compétences de chacun. Ce n’est pas d’actualité selon vous ?

- D’une part, ce n’est pas l’objet du rapport. D’autre part, nous sommes aujourd’hui dans un Conseil exécutif qui est vraiment collaboratif, ce qui permet d’ailleurs de mieux travailler puisque nous réfléchissons à plusieurs et que l’intelligence collective est très importante.



- Quelle est, pour vous, la priorité ?

- La priorité, c’est d’avoir des procédures rapides, reconnues par les entreprises et évaluables. Le défi est de mettre en place au moins un guichet de l’entreprise. Je pense que l’ADEC est à la hauteur de ce défi, même s’il faudra probablement là aussi des changements, et heureusement !



Propos recueillis par Nicole MARI.