Alerte orange pluie et inondation en Haute-Corse : plusieurs établissements scolaires fermés ce mercredi

Un début d'épisode aujourd'hui à 22 heure de ce mardi

En nuit de mardi à mercredi, des averses orageuses remontent de la mer Tyrrhéniéenne et concernent le sud et l'est de la Corse. En milieu de nuit, ces orages s'intensifient avec des intensités pluvieuses de l'ordre de 30 mm/h. Sur 3h, ces cumuls pourront atteindre 60 à 80 mm.



Une 2ieme ligne orageuse en mileu de matinée de mercredi

Après une accalmie en fin de nuit et en matinée de mercredi, une nouvelle ligne orageuse remonte du sud et apporte à partir de la fin de matinée des pluies modérées à fortes sur l'est de la Corse jusqu'en fin d'après-midi, avec quelques débordements sur le haut des versants ouest du relief. Sous cette ligne orageuse, on retrouve des intensités de l'ordre de 20 à 30mm/h. Les secteurs de Solenzara, Corte, Ghisoni, Cervione et de la Plaine Orientale seront particulièrement concernés. Les pluies sont plus faibles sur l'ouest et le nord de l'île. Sur l'ensemble de l'épisode les cumuls atteindront 100 à 120 mm localement 150 mm sur les versants est du relief Corse, jusqu'à 80 mm sur le littoral. La ligne orageuse devrait perdre en activité en progressant vers le nord et s'évacuer en soirée de mercredi.





Plusieurs établissements fermés et transports scolaires suspendus

Les lycées et collèges de Cervione, Corte, et du Fium’Orbu seront fermés le mercredi 10 novembre. En conséquence, et en accord avec les services du Président du Conseil Exécutif de Corse, les transports scolaires desservant les secteurs de Cervione, de la Plaine Orientale et du Cortenais sont suspendus pour la journée du mercredi. Les centres de loisirs sans hébergement seront également fermés.





Compte tenu du risque liés au déplacement des personnes, le préfet appelle la population du secteur compris entre Aleria, Corte et Solenzara à éviter autant que possible tous les déplacements pour la journée de demain. Les entreprises sont invitées à recourir au maximum au télétravail. Plus généralement, pour l’ensemble du département, il convient de ne pas s’engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée, ne pas se promener le long des berges de rivières situés à l’aval de barrages. Respecter les déviations mises en place,