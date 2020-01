Aléria : un motard perd la vie sur la route

L'accident est survenu à 18h30, sur la route territoriale 30, à l'entrée du centre pénitentiaire de Casabianda.

Le choc a été été violent.

Aussitôt une ambulance et et un véhicule de sécurité routière du centre d'Aleria et un véhicule radio médicalisé de Ghisonaccia, avec un médecin du Samu à son bord, se rendaient sur les lieux pour prendre en charge le motard gravement blessé.

Mais malgré tous les efforts déployés la victime, un homme de 51 ans, fonctionnaire au centre pénitentiaire n'a pu être ramené à la vie.

Les trois personnes qui se trouvaient dans la voiture ont été, comme bien l'on pense, extrêmement choquées par les conséquences tragiques de la collision.