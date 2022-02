Aleria : qui a vu le détenu qui s'est évadé de Casabianda ?

"Dans le cadre de l'évasion du centre pénitentiaire de Casabianda, la gendarmerie recherche cet homme. Il est porteur de nombreux tatouages, s'exprime très mal en français et avec un accent polonais. L'homme a 50 ans environ et a plusieurs tatouages au cou, à l'avant-bras droit et un au bras gauche avec l'inscription : "Libertas, hors la loi".

Il mesure 1,77 m. ET Ses chevaux sont de couleur châtain. Il est d'origine polonaise et a du mal à s'exprimer en Français."





En cas de découverte, la gendarmerie demande de prévenir le 17.