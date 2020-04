Aleria : les adoptions reprennent au refuge I Cani Corsi qui se réorganise pendant le confinement

Cette association caritative indépendante venant en assistance aux chiens en détresse a elle aussi dû s’adapter . Pour mener a bien son fonctionnement et préserver leurs chiens de toute menace, l’association a fait le choit de fermer ses portes au public à la veille du confinement et a également réduit l’accès aux nombre minimal de personnes nécessaire à effectuer les tâches indispensables. Une poignée de bénévoles se relayent afin de limiter les contacts où des mesures d’hygiène supplémentaires ont été mises en place.





Les adoptions ont repris



Depuis le 16 avril, grâce aux nouvelles mesures du gouvernement, il est désormais possible de se déplacer pour adopter un animal afin que nos amis à quatre pattes, ne soient pas les victimes collatérales du virus. Il faut à tout prix faire le maximum pour sauver un maximum d’animaux, d’autant plus se le nombre d’abandons et d’incivilités ont explosé avec la peur du virus.