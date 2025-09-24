Aleria - L'ADMR s'installe dans de nouveaux locaux

La Fédération ADMR de Haute-Corse, créée en 1967, vient en soutien aux associations locales d’aide et d’accompagnement à domicile. Elle regroupe une trentaine d’ associations d’aide à domicile réparties sur les différentes régions du département de Haute-Corse : Bastia, Balagne, Centre Corse et Plaine orientale. Ses services (Aide au ménage, accompagnement des personnes âgées, accompagnement des personnes en situation de handicap, aide au repassage, garde d’enfants à domicile, accueil collectif d’enfants : crèche et centre de loisirs) aident au quotidien au mieux-vivre.





Depuis ce mardi 23 septembre, les nouveaux locaux d’Aléria abritent désormais le service Autonomie, créé conformément aux dispositions règlementaires relatives au choix du modèle d’un SAD Mixte (services autonomie à domicile aide et soins). Il comprend le service d’aide et maintien à domicile composé de 26 aides à domiciles et aide médico psychologique et le service de soins infirmiers composé de 15 aides-soignantes, deux infirmières et une infirmière coordinatrice.







« Cette nouvelle implantation au cœur du village, dans la rue de la Poste et de la mairie, offre une meilleure visibilité, permet de répondre à l’évolution des normes de sécurité et d’accessibilité et de s’adapter à l’évolution des besoins des différents publics accueillis » souligne Laetitia Mercier, coordonnatrice ADMR Plaine orientale. « Il s’agit d’un véritable lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation avec plus d’espace dédié à la coordination. Ce nouvel outil, à disposition des publics les plus fragiles et les plus vulnérables, doit contribuer à favoriser le maintien à domicile dans des conditions optimales ».





L’inauguration des locaux s’est faite en présence de nombreux partenaires (mairie et CCAS d’Aleria, Collectivité de Corse, Agence Régionale de Santé, DAC (Dispositif d’appui à la coordination) di Corsica , la PTS (Pôle Territorial Social) di Corsica Plaine orientale, médecins et infirmiers libéraux.

« Lors de ce moment de convivialité, partage et échange ont été de mise entre les différents acteurs du secteur médicosocial qui œuvrent toute l’année au profit de nos aînés ».

Il faut souligner que depuis le décret du 13 juillet 2023 relatif à la création du services autonomie, les services d’aide ont l’obligation d’interroger de manière systématique l’accès aux soins pour les personnes qu’ils accompagnent, d’orienter et de proposer des professionnels de santé ainsi que de contribuer à la coordination des interventions à domicile, tout en respectant le libre choix du bénéficiaire.

L’objectif principal étant de renforcer la coordination des acteurs autour de la personne aidée, afin de proposer une prise en charge adaptée, dans un délai raisonnable, et surtout d’éviter les ruptures de parcours ou de lutter contre le renoncement aux soins.

« Notre métier évolue et cela suppose de coller en permanence aux exigences imposées par les politiques publiques, de s’adapter aux contraintes de terrain et de répondre aux besoins des personnes » précise encore L. Mercier. « Aujourd’hui nos missions s’étendent à travers de nouveaux services qui permettront à l’ADMR Haute-Corse d’assurer également l’accompagnement des aidants familiaux au travers la mise en place de plateformes de répit et de structures d’accueil de jours et itinérantes dans différents bassins de vie identifiés comme celui de la plaine orientale ou du grand Bastia ».

