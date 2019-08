Aleria : Deux nageurs en difficulté ramenés sur la plage par les pompiers

Ils étaient 17 heures lorsque l'alerte a été donnée. Deux jeunes gens, âgés de 16 et 18 ans, qui se trouvaient à environ 350 mètres de la côte et tentaient de retourner sur la grève, se sont rapidement trouvés en difficulté sans parvenir à réussir, malgré leurs efforts, à revenir sur le bord de mer.

Il fallut, dès lors, faire appel aux pompiers.

C'est un plongeur du centre de secours de Ghisonaccia qui a aidé les deux jeunes gens à revenir vers la plage d'Aleria.

Les deux nageurs, sains et saufs, qui ont apprécie le soutien des pompiers d'Aleria qui les attendaient avec un véhicule de secours, n'ont pas exprimé le besoin d'être pris en charge.