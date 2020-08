Alba Pura, la nouvelle charte des professionnels du tourisme Sud-Corse

La Communauté de Communes du Sud Corse souhaite ainsi soutenir les professionnels et la reprise d’activité en valorisant les pratiques de prévention sanitaire mise en œuvre en sortie de crise par les acteurs de la chaîne touristique mais également, la démarche constante d’amélioration et de services des socioprofessionnels du Sud Corse qui osent et qui innovent avec la charte Alba Pura.

L’idée de la charte Alba Pura est également de valoriser les professionnels signataires, avec une mise en avant de leur engagements, par une identification visuelle et graphique forte et une communication spécifique.

Cette charte a vocation à évoluer dans le temps avec le suivi constant d’amélioration de la destination et du voyage au cœur du sud Corse et vise, aussi bien l’hébergement, la restauration, le commerce, l’artisanat, l’histoire, la culture, le patrimoine ou les activités de plein air.

Pour l’heure, cette charte se compose de 11 engagements illustrés par un tableau des protocoles déclinés par secteurs d’activités qui concernent la protection sanitaire des personnes, la participation à la qualité de la destination sud corse ainsi que la qualité d’accueil et de prise en charge.

Tous les renseignements et contacts sont disponibles sur leur site officiel « Alba Pura - inspirons un monde nouveau » : cc-sudcorse.fr

Alba Pura vise et concerne tous les acteurs du tourisme dans le but de donner une nouvelle image de la micro région.