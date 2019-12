Akuo Corse Energies : un don de 250.000€ pour restaurer l'église de Rapale

L'église Santa Maria Assunta de Rapale peut dire merci à Christian Chiari. Grâce à lui, elle pourra très prochainement se refaire une beauté.

Le dirigeant de la société Akuo Corse Energies a remis un chèque de 250.000 euros à la Fondation du patrimoine. Ce don très généreux servira à la restauration de la toiture de l'édifice, ainsi qu'à celle de la façade qui a subi de nombreuses infiltrations.



En juillet 2019, lors de l'ouverture de la collecte de dons, Robert Thierry, chargé de mission à la Fondation du patrimoine était loin d'imaginer que l'église recevrait une telle somme. René Lotta délégué régional Corse de la fondation l'affirme : "C'est un don exceptionnel" . Auparavant, le mécénat le plus important que la Fondation du patrimoine avait reçu était de 50 000€, soit 5 fois moins que celui reçu ce vendredi 13 décembre. En Corse, 1300 monuments religieux auraient besoin de travaux.



Un choix évident

En 2010, Christian Chiari a installé à Rapale les premiers panneaux solaires de Corse. ​​Une centrale photovoltaïque capable de fournir de l'électricité à tout Saint-Florent pendant l'hiver.

C'est donc sans se poser de questions qu'il a choisi le projet de restauration de Santa Maria Assunta parmi les 60 projets ouverts.

ll raconte.

"Je voulais soutenir le patrimoine culturel corse car il fait partie de notre histoire. Lorsque je me suis rapproché de la Fondation du patrimoine, ses responsables m'ont proposé plusieurs projets qu'ils avaient sélectionné. L'église de Rapale c'était une évidence car c'est le site où nous avons installé nos premiers panneaux solaires."

Christian Chiari qui accorde une grande importance à la sauvegarde du patrimoine corse, ajoute."De surcroît, l'église est un véritable vecteur de lien social. Quand on arrive dans un village ça fait mal au coeur de voir un édifice comme celui-ci tomber en ruines."



Santa Maria Assunta est datée approximativement du XVIIème siècle. On sait, par un acte notarial, que l'édifice est devenu paroissial entre 1653 et 1666. D'importants travaux de restauration ont été menés en 1820 et en 1866 lui seront ajoutés une sacristie dans le chœur de l'église ainsi qu'un escalier sur la façade principale afin d'en faciliter l'accès.

Si l'état général de l'église est assez bon, des désordres sont visibles, principalement liés à l'humidité présente dans les murs, causée par les enduits ciment et le monument aux morts qui y a été accolé et qui occupe une large part de la façade nord.