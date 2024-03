Le photographe Yann Arthus-Bertrand va tirer le portrait des Ajacciens durant trois jours

- Quel est l’objectif de ce studio photo itinérant ?

- Mon premier but est de me faire plaisir parce que j’adore photographier les gens. Depuis quelques années j’ai quitté la photographie pour faire des films, et je reviens à peut-être ce que je préfère au monde : photographier des gens. Moi qui ai beaucoup survolé la planète à la recherche de la beauté, je pense qu’aujourd’hui je suis beaucoup attiré par la beauté des gens, la beauté des visages, la beauté des familles. Il règne toujours sur le studio une espèce d’empathie et de bienveillance assez incroyable. Certains viennent sans avoir pris de rendez-vous et donc attendent et regardent. Certaines photos sont plus longues à faire donc il y a toujours un peu de retard et il y a cette ambiance incroyable où les gens regardent comment on se fait photographier, c’est un peu comme un spectacle au théâtre. Et puis ces moments sont aussi un échange d’amour. Les gens me donnent beaucoup de choses. Ils sont contents et fiers de venir et vont ensuite pouvoir garder la photo. L’idée derrière tout cela est aussi de faire un gros travail afin de réaliser un livre qui sera publié chez Actes Sud en collaboration avec Hervé Lebras - qui est un très grand démographe -, qui s’intéressera à ce que c’est d’être Français aujourd’hui. Que ce soit au niveau des mariages, des naissances, de la proportion d’ouvriers dans la population, on est face à une France qui change entièrement et j’aime la photographier. Cela va être un très gros livre dans lequel j’aimerais que tous les Français se reconnaissent et nous ferons aussi une exposition à travers la France. J’espère que nous pourrons en organiser une dans tous les studios où nous aurons été.



- Avant Ajaccio combien avez-vous réalisé de studio photo dans le cadre de cette opération ?

- Plus d’une trentaine. Et puis cela fait plus de 30 ans que je photographie les Français. J’avais commencé pour l’Express avec qui j’avais fait un journal entier à l’occasion duquel j’avais photographié des Français allant du Président de la République à un SDF. Et puis j’ai toujours laissé cela un peu dans mes cartons en me disant qu’un jour je ferai un gros travail sur la France. Cette fois j’ai vraiment décidé de finir le travail. Je n’ai jamais autant travaillé de ma vie je crois, mais je me sens très heureux.