Bastia : Les pompiers du secours aquatique se sont mis à l'eau pour le bien du Téléthon

Il est 15 heures, une pluie fine et continue tombe sur Bastia. Nous sommes à l'entrée de la minuscule plage de Ficaghjola, et un premier relais de cinq à six nageurs s'apprête à pénétrer dans une eau à 16 degrés, température somme toute relativement élevée pour un mois de décembre. L'un d'eux fait semblant de rechigner : "Mais pourquoi le Téléthon n'a pas lieu au mois d'août ?", lance-t-il à la cantonade.En réalité, tous ces sapeurs-pompiers sont des professionnels aguerris du sauvetage en mer. "On est formés toute l'année pour ça", souligne Fabrice Arena, chef d'unité du GRIMA à Bastia. "Plus il fait mauvais, plus on s'entraîne", confirme son collègue Jean-Charles Poggioli. Alors quand ils ont vu que la houle s'était levée pendant la matinée, ils y ont retrouvé "des conditions d'entraînement normales" loin de les perturber. "On met généralement entre seize en dix-huit minutes au kilomètre", précise Jean-Charles Poggioli.Tous les GRIMA de Corse se sont retrouvés à Bastia ce vendredi pour réaliser ce beau défi au profit du Téléthon : nager 80 km pendant vingt-quatre heures, en se relayant toutes les heures. Ils doivent effectuer une boucle de 1,8 km entre la plage de Ficaghjola et u Molu di u Tragone. Des collègues naviguent à côté d'eux, en bateau ou en kayak, pour leur porter une éventuelle assistance. Des bouées lumineuses ont été installées le long du parcours pour les aider à se repérer la nuit, et ainsi les mettre à l'abri d'une mauvaise vague susceptible de les projeter sur les enrochements.L'arrivée est prévue ce samedi à 15 heures, sur la plage de Ficaghjola. "On fait ce défi pour les enfants malades afin de récolter des fonds pour venir en aide à la recherche", rappelle Fabrice Arena.Pour faire un don, c'est ici . L'ensemble sera reversé au profit du Téléthon.