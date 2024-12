L’opération "Boîtes de Noël" fait briller la solidarité en Corse du Sud

Pour la cinquième année consécutive, l'association La boîte au grand cœur 2A a lancé son opération solidaire des Boîtes de Noël en Corse du Sud. Un concept simple, mais profondément humain : remplir une boîte à chaussures avec des objets essentiels, destinés à apporter un peu de réconfort aux personnes les plus vulnérables.



Le principe de l'opération est simple : chaque participant remplit une boîte avec cinq objets, choisis avec soin. Un vêtement chaud (bonnet, écharpe ou gants), un produit d'hygiène (savon, rasoir, dentifrice), une douceur gustative (bonbons, chocolats ou gâteaux), un loisir (un livre ou un jeu), et enfin, un mot doux – un geste d’attention sous forme de message ou de dessin. En Corse-du-Sud, la tradition a même évolué pour inclure un sixième objet, une petite surprise symbolisant l'esprit de Noël.



Des règles strictes sont mises en place pour garantir le bon déroulement de l’opération : pas d’alcool ni de produits frais, et chaque boîte doit être étiquetée pour indiquer son destinataire (H pour un homme, F pour une femme, ou M pour mixte). Les boîtes sont ensuite distribuées juste avant les fêtes à des personnes isolées ou en situation de précarité, offrant ainsi une pause de chaleur et de bien-être dans leur quotidien.



Une action solidaire qui réchauffe les cœurs et redonne le sourire aux plus fragiles

Cette année encore, la générosité des Corses a permis de récolter de nombreuses boîtes, soutenues par des partenaires locaux. La collecte des boîtes, garnies de petits gestes symboliques mais puissants, a été suivie de deux journées de distribution intenses et riches en émotions. Le 19 décembre, l'association a livré les boîtes solidaires aux hôpitaux de la Miséricorde à Ajaccio, en faveur des femmes et enfants victimes de violences. Ces personnes, prises en charge par la cellule d’urgence UMJ et l'Unité UAPED du CH, ont reçu des boîtes qui, au-delà des objets pratiques, ont porté des messages d’espoir et de soutien moral. Accompagnées de jouets et de peluches pour les enfants hospitalisés, ces petites attentions ont permis de réchauffer les cœurs, d’apporter un peu de douceur au milieu de la souffrance.



Le 20 décembre, une autre livraison pleine d’émotion a eu lieu à l'EHPAD Noël Sarrola, où des sacs cadeaux ont été distribués aux résidents. Cette fois, c’est le maire Alexandre Sarrola qui a été présent pour remettre ces colis aux anciens, apportant ainsi un message de chaleur humaine et de réconfort à nos aînés.