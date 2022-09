Ajaccio : une nouvelle manifestation contre les bateaux de croisières en Corse

Ce matin, de militants de la coordination Terra, composée d’associations de défense de l’environnement et de la santé avaient donné rendez-vous aux citoyens devant l’Hôtel de Région afin de manifester contre les bateaux de croisières dans les ports d’Ajaccio et de Bastia. Brandissant des pancartes « Non à la pollution », « Vivre sainement est un droit fondamental » ou « Non-assistance à planète en danger », les manifestants ont fustigé les rotations croissantes de ces navires polluants autour de l’île. Selon eux la Corse affiche le chiffre record de 473 escales de bateaux de croisière cette année, dont 227 pour la seule ville d’Ajaccio.

C'est pour cette raison qu'ils demandent la limitation des escales.



Au rang des arguments phares, Muriel Segondy, représentante du collectif, a rappelé que la cité impériale a été classée troisième dans le Top 10 des destinations à éviter en matière de tourisme de masse. Les associations pointent également du doigt les perspectives d’un tourisme envisagé visant les « VIP » ou plus fortunés avec notamment l’installation de coffres d’amarrage de méga-yacht.



Ce projet imposerait des restrictions d’usage à destination de la population qui pourraient se voir refuser l’accès à certaines plages. « A Ajaccio et Bastia, la justification économique des croisières avancées par la CCI n’est pas démontrée . Dans tous les cas, elle ne contrebalance pas le coût des impacts sur la santé, sur l’environnement et le cadre de vie des habitants. Certains ports limitent le nombre des paquebots comme par exemple à Dubrovnik, Santorin, Palma de Majorque. Venise a rejeté les bateaux de croisière de la lagune et ces rejets se multiplient à Marseille, Nice, la Citotat , sans oublier Bruges ou Dublin. Aujourd’hui nous sommes bien loin du tourisme soutenable espéré qui devrait reposer sur trois piliers : économique, social et environnemental. Nous attendons donc une feuille de route qui fixe les mesures concrètes de régulation de cette hyperfréquentation par la limitation drastique des paquebots et des projets aberrants. Nous devons imposer des quotas ».



Critiquant l’utilisation à des « fins récréatives » de « grandes quantités d’hydrocarbures, une énergie fossile qui contribue très largement au changement climatique », la porte-parole a cité un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) du 17 juillet 2019, qui « confirme avec des niveaux de preuve forts, les effets sur la santé » des escales de croisière



Le collectif pose aujourd’hui bon nombre de questions notamment sur l’origine des études menées en matière de retombées économiques auprès des commerçants de l’île ou encore sur les exemples d’investissements réalisés par la CDC.