Ajaccio : un nouvel espace de vie et de services pour les habitants d'Aspretto

En surplomb de la mer, le long de la route du Lazaret, c’est un nouveau lieu de vie et de services pour les habitants du quartier d’Aspretto. Ce mercredi, la maire d’Ajaccio a inauguré l’Espace Municipal d’Aspretto en présence de plusieurs élus municipaux et de Don-Joseph Luccioni, représentant la Collectivité de Corse. « Une étape supplémentaire dans la politique de proximité engagée par la municipalité, soucieuse d’assurer une présence publique au plus près des Ajacciens », souligne la Ville en ajoutant : « À l’instar d’autres quartiers d’Ajaccio, tels que Pietralba, les Salines ou les Cannes, déjà dotés de centres sociaux, de maisons de quartier ou encore de médiathèques, la présence de cette nouvelle structure à Aspretto permet à la Ville d’Ajaccio de renforcer son maillage territorial et d’élargir son offre de services publics ».
Financés par la Ville à 60% et par la Collectivité de Corse à 40%, les travaux d’un coût total de 40 000 euros HT ont permis de rénover ce bâtiment de 63m2 et notamment de réaliser des aménagements extérieurs afin d’en faire une structure qui puisse permettre d’assurer le lien social entre les habitants du quartier et de leur faciliter l’accès à différents services publics.
À la fois lieu d’accueil et d’information, ce bâtiment répondant aux normes d’accès PMR est ainsi composé d’une grande salle d’activités, d’un bureau et de sanitaires servira aussi pour les animations ou comme relais de la vie associatives. Chaque semaine, les usagers pourront y bénéficier de permanences assurées par les services de la ville d’Ajaccio, la Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien, ainsi que par des institutions partenaires ou des associations. En outre, une antenne du dispositif « Allo Mairie » permettra également aux habitants du quartier de signaler toutes problématiques ou doléances. Des temps d’écoute qui, selon la mairie d’Ajaccio, « contribueront à mieux cerner leurs besoins et à leur apporter des réponses adaptées ».
Par ailleurs, l’Espace Municipal d’Aspretto proposera tout au long de l’année un programme d’aides et d’animations à l’intention des tout-petits, des familles, des jeunes publics ou des seniors. Dans cette optique, des assistantes sociales, le Relais Petite Enfance et le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) seront régulièrement présents sur place pour accompagner les habitants dans leurs démarches.
L’Espace Municipal d’Aspretto accueillera aussi des initiatives culturelles, sportives, sociales et de santé en lien avec la vie associative locale. Des animations pourront notamment être organisées en extérieur sur le parking de la structure qui pourra accueillir une dizaine de véhicules en temps normal. C’est là aussi que le Bibliobus, médiathèque mobile qui se déplace dans les quartiers d’Ajaccio, permettra aux habitants d’Aspretto d’emprunter gratuitement des livres, DVD ou CD, garantissant ainsi un accès à la culture pour tous.
« Cette offre de services de proximité, d’information et d’animation est vouée à évoluer progressivement selon les besoins recensés dans ce quartier », précise encore la Ville qui annonce l’implantation d’une structure complémentaire dans un avenir proche dans le quartier voisin du Vazzio.
