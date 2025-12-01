Ajaccio : un nouvel espace de vie et de services pour les habitants d'Aspretto

La rédaction le Mercredi 12 Novembre 2025 à 20:47

Ce mercredi, la Ville d’Ajaccio a inauguré le nouvel Espace Municipal d'Aspretto situé sur la route du Lazaret. Financé à 60 % par la commune et à 40 % par la Collectivité de Corse. Ce lieu de vie et de services a vocation à renforcer le lien social et la proximité avec les habitants du quartier.