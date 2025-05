Ajaccio : un nouveau parc sportif de plein air inauguré à l’entrée de ville

Des équipements réalisés à partir de matériaux recyclés, et dont 5 d’entre eux seront accessibles et adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR) dont un banc à lombaire, vélo à bras, vélo couché, presse épaules, et station de cross training musculaire : « C’est une approche qui se veut le plus large possible, il faut donc répondre aux différents besoins. Il n’est pas question, dans une discipline qui fait la promotion de la vie socio-culturelle et de la vie en communauté, d’oublier ces catégories de personnes, qui ont un handicap et qui ne doivent pas être privées de ce genre d’équipement ». Pour utiliser au mieux ces équipements, il sera également possible aux futurs usagers de bénéficier de conseil fitness en téléchargeant l’application Kompan Sport and Fitness, en géolocalisant le parc sportif associé.



Un espace complètement végétalisé

Lors de l’inauguration, des coachs de la salle de sport Urban d’Ajaccio, venus spécialement pour l’occasion ont initié les nombreux enfants et curieux présents pour l’occasion. Frédéric, un Ajaccien habitant le quartier de Pietralba, a pu tester les équipements avec plaisir en se projetant : « J’avais déjà testé ce genre d’équipement place Miot, mais je suis ravi qu’un tel espace sportif ait été installé proche de mon logement. Je suis venu avec mes deux enfants et je pense l’utiliser fréquemment. Je n’ai pas forcément les moyens de prendre un abonnement dans une salle de sport traditionnelle, et c’est une très bonne chose que l’on puisse pratiquer une activité sportive gratuitement car cela fait partie du bien-être de notre quotidien. En plus, il y a pire comme endroit, face à la mer et en plein air ! Il faudrait encore plus d’équipements de ce genre dans nos quartiers car le sport c’est primordial pour tout le monde ». Afin de pouvoir utiliser cet outil dans les meilleures conditions possibles, la Ville d’Ajaccio a pris le parti de végétaliser l’espace avec la plantation de neuf arbres pour ombrager le site, ainsi qu’une pelouse en gazon du plus bel effet. La Ville a également annoncé la future rénovation de l’aire de jeux « Le Bateau Ivre », situé à quelques encablures.