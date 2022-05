Ajaccio : un bilan en demi-teinte pour le retour de la foire de la Saint-Pancrace

De la place Abbatucci au parking de la gare, les stands s’alignent, de part et d’autres de la rue, sous un soleil de plomb. Matelas, confiseries, vêtements, coussins anti-mal de dos ou encore coupe-légumes, sur les étals, les marchandises surprennent par leur éclectisme. Partout, on se presse, on touche le tissu, on renifle la bougie parfumée, on évalue le tombé d’une robe en soulevant son cintre. La foire de Saint-Pancrace fait son grand retour à Ajaccio, après deux années d’interruption, en raison de la crise sanitaire.



« Allez, c’est le moment, c’est le dernier jour, ce soir on remballe ! », annonce une voix féminine devant un stand de chaussures. Ce lundi 23 mai, c’est donc l’ultime chance pour les badauds d’acquérir des sandales d’été à prix avantageux, après deux jours de foire. « Je vous les fais à 25 euros, Madame, mais c’est bien parce que c’est le dernier jour », consent la vendeuse face à une cliente hésitante. Cette dernière, pourtant, ne les prendra pas.