Ajaccio : un accueil de jour et un foyer d'hébergement pour personnes en situation de handicap s'installent à la Miséricorde

En surplomb de la mer, sur le site de l’ancien hôpital de la Miséricorde, l’ancien internat de médecine reprend vie à Ajaccio. Depuis septembre, l’Association départementale de parents et amis de personnes en situation de handicap (ADAPEI) de Corse-du-Sud y a installé son service d’accueil de jour. Bientôt, c’est un foyer d’hébergement pour adultes en situation de handicap qui sera aménagé dans le bâtiment, la ville par l’intermédiaire de sa Société Publique Locale (SPL) Ametarra ayant en effet officialisé la présence de l’association sur le site du futur éco-quartier.
Dans cette optique, ce jeudi matin, le maire, Stéphane Sbraggia, et la présidente de l’ADAPEI de Corse-du-Sud, Françoise Mariani, ont signé un bail à construction d’une durée de 30 ans en vue du projet de réhabilitation et de mise aux normes du bâtiment. « C’est une étape extrêmement importante. Pour nous, c’est l’aboutissement de plus de trois ans de négociations et de partenariats avec la SPL, la ville et la Collectivité de Corse. Les familles et les personnes accompagnées sont impatientes de déménager dans ce nouveau site, où les conditions de vie et la qualité d’accompagnement seront nettement améliorées par rapport aux installations précédentes », se réjouit Françoise Mariani.
Sur un terrain de 8 hectares faisant l’objet d’une concession d’aménagement confiée à la SPL Ametarra, l’ancien site de l’hôpital de la Miséricorde doit accueillir à terme un éco-quartier mêlant logements, équipements publics, activités de proximité et espaces verts. Ainsi, le projet de l’ADAPEI s’inscrira dans une démarche visant à renforcer l’égalité des chances pour tous et à favoriser l’insertion des personnes handicapées à travers l’habitat. « Notre ambition, c’est que chaque personne puisse prendre ou retrouver sa place sociale et devenir un citoyen à part entière parmi d’autres. Nous ne sommes plus à l’ère où les structures accueillant des personnes en situation de handicap étaient regroupées dans des lieux éloignés. Il y aujourd’hui une ambition de vivre ensemble. Cette structure va favoriser l’inclusion, l’autonomie des personnes et la citoyenneté dans un cadre magnifique, adapté et en lien avec le tissu urbain et social », souligne la présidente de l’ADAPEI de Corse-du-Sud. « L'aménagement de ce quartier avec un certain nombre d'équipements de formation, des installations sportives et des espaces publics, est une opportunité inédite. L’accueil de cette structure est la marque d’une ville qui veut une société plus inclusive, qui regarde tous ses concitoyens de manière solidaire », insiste pour sa part le maire d’Ajaccio
Mieux répondre aux besoins quotidiens des personnes accompagnées
La proximité entre le foyer d’hébergement et le service d’accueil de jour favoriseront en outre une continuité de l’accompagnement. « Cela permet de mieux répondre aux besoins quotidiens des personnes accompagnées et de faciliter la coordination des interventions professionnelles », explique encore Françoise Mariani.
Avant de pouvoir accueillir le foyer, le bâtiment de 1 800 m² sera entièrement réhabilité sur le plan thermique et énergétique, notamment avec l’installation d’une station photovoltaïque de plus de 200 m² sur la toiture, une végétalisation des espaces extérieurs, et une conception favorisant le confort, l’accessibilité et la qualité de vie des résidents et de leurs familles. Le futur foyer comptera 36 logements, du studio au T2, chacun équipé de WC, salle de bains et kitchenette privatives, avec balcon et espace de rangement. S’ajouteront des espaces communs de vie et de restauration, un parking sécurisé d’une trentaine de places, ainsi que des espaces verts pour les activités collectives.
« L’intérêt de ce site, c’est de cheminer vers une continuité de parcours : accueil de jour, ESAT, foyer d’hébergement. Nous améliorons des conditions de vie qui étaient jusque-là inadaptées, et nous favorisons l’inclusion et l’insertion des personnes en situation de handicap dans la vie sociale », indique la présidente de l’ADAPEI de Corse-du-Sud. D’ici quelques mois, l’association espère compléter son dispositif par la création de places d’accueil de répit ou d’urgence, pour offrir aux aidants un temps de soulagement indispensable. Un projet ambitieux, au service d’une société plus ouverte et inclusive, sur un site où la mer veille désormais sur ses futurs habitants.
