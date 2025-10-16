Ajaccio : un accueil de jour et un foyer d'hébergement pour personnes en situation de handicap s'installent à la Miséricorde

En surplomb de la mer, sur le site de l’ancien hôpital de la Miséricorde, l’ancien internat de médecine reprend vie à Ajaccio. Depuis septembre, l’Association départementale de parents et amis de personnes en situation de handicap (ADAPEI) de Corse-du-Sud y a installé son service d’accueil de jour. Bientôt, c’est un foyer d’hébergement pour adultes en situation de handicap qui sera aménagé dans le bâtiment, la ville par l’intermédiaire de sa Société Publique Locale (SPL) Ametarra ayant en effet officialisé la présence de l’association sur le site du futur éco-quartier.



Dans cette optique, ce jeudi matin, le maire, Stéphane Sbraggia, et la présidente de l’ADAPEI de Corse-du-Sud, Françoise Mariani, ont signé un bail à construction d’une durée de 30 ans en vue du projet de réhabilitation et de mise aux normes du bâtiment. « C’est une étape extrêmement importante. Pour nous, c’est l’aboutissement de plus de trois ans de négociations et de partenariats avec la SPL, la ville et la Collectivité de Corse. Les familles et les personnes accompagnées sont impatientes de déménager dans ce nouveau site, où les conditions de vie et la qualité d’accompagnement seront nettement améliorées par rapport aux installations précédentes », se réjouit Françoise Mariani.



Sur un terrain de 8 hectares faisant l’objet d’une concession d’aménagement confiée à la SPL Ametarra, l’ancien site de l’hôpital de la Miséricorde doit accueillir à terme un éco-quartier mêlant logements, équipements publics, activités de proximité et espaces verts. Ainsi, le projet de l’ADAPEI s’inscrira dans une démarche visant à renforcer l’égalité des chances pour tous et à favoriser l’insertion des personnes handicapées à travers l’habitat. « Notre ambition, c’est que chaque personne puisse prendre ou retrouver sa place sociale et devenir un citoyen à part entière parmi d’autres. Nous ne sommes plus à l’ère où les structures accueillant des personnes en situation de handicap étaient regroupées dans des lieux éloignés. Il y aujourd’hui une ambition de vivre ensemble. Cette structure va favoriser l’inclusion, l’autonomie des personnes et la citoyenneté dans un cadre magnifique, adapté et en lien avec le tissu urbain et social », souligne la présidente de l’ADAPEI de Corse-du-Sud. « L'aménagement de ce quartier avec un certain nombre d'équipements de formation, des installations sportives et des espaces publics, est une opportunité inédite. L’accueil de cette structure est la marque d’une ville qui veut une société plus inclusive, qui regarde tous ses concitoyens de manière solidaire », insiste pour sa part le maire d’Ajaccio

