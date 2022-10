Ajaccio se met à l'heure du basket pendant une semaine

Place du Diamant, le décor a un peu changé. Les palmiers sont toujours là mais au milieu, des terrains de basket éphémères ont été installés. Au total, trois terrains "classiques", c'est-à-dire de basket 5x5, ont été montés au centre de la place lundi, avec du matériel pédagogique et un autre terrain de 3x3. Des structures construites à destination de divers publics, alors que la FFBB organisera son AG le samedi 15 octobre au Palais des Congrès. "Pour donner de l'ampleur à cet évènement, on voulait associer le public scolaire ajaccien, explique Anne Luciani, présidente de la ligue Corse de basket. On a donc monté un partenariat avec l'UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire), l'USEP (Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré) et l'inspection académique."

Plusieurs acteurs réunis depuis mardi jusqu'au midi du vendredi 14 octobre pour proposer des jeux, rencontres et ateliers aux enfants des écoles et collèges de la ville. "On organise des demi-journées où on accueille des enfants de la "génération 2024", c'est-à-dire du cycle 3 des écoles primaires et des collèges,détaille la président de la ligue. On a donc groupé des CM1, CM2 et 6e sur chaque demi-journée." Grâce à ces créneaux, entre quatre et cinq classes sont conviées avec leurs professeurs ou enseignants d'EPS. Les ateliers, qui ont vocation à faire découvrir la discipline, sont également beaucoup tournés vers le handisport pour y sensibiliser les jeunes.

Un tournoi de 3x3 organisé samedi

Une initiative qui a d'ailleurs séduit la fédération. "La commission jeunesse de la FFBB a été très intéressée par notre projet et a décidé de venir dès dimanche soir pour nous donner un coup de main, se réjouit Anne Luciani. On a donc cinq personnes venues d'Occitanie, de Vendée, de Normandie et de Bretagne qui nous aident dans l'animation des ateliers."

Ce mercredi, entre les trois jours réservés aux jeunes scolaires, ce seront les lycéens de toute l'Académie qui bénéficieront de ces installations. De 9 à 17 heures, à l'occasion de "La Lycéenne", manifestation nationale de l'UNSS, les adolescents pourront s'initier à tout un tas de disciplines sportives sur la place du Général-de-Gaulle. Ceux qui le souhaitent pourront ainsi découvrir la pratique émergente du basket 3x3, désormais discipline olympique.

En fin de semaine, alors que Jean-Pierre Siutat, président de la FFBB, animera l'Assemblée Générale, les adultes pourront à leur tour profiter de cette semaine de basket. L'Ajaccio Basket Club organise un tournoi de 3x3 ouvert au grand public, pour les U20 et les seniors. Les hostilités prendront fin dimanche matin, avec une ultime réunion du Comité Directeur fédéral au Palais des Congrès.