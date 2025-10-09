Ajaccio se met à l'heure de la danse avec le Festival Dissidanse Itinérance 2025

Ouverture le dimanche 12 octobre à 14h30 chez l'associu Scopre à Marignana pour "Never Just I" de la Cie En Drasi - Evie Demetrio de Chypre.

Ce solo explore les complexités de l’identité et du vécu. Naviguant entre les différents rôles de femme, de mère et de fille, la chorégraphe-interprète Evie Demétriou crée une œuvre intime, brute et profondément humaine, qui résonne au-delà du personnel. Cette performance est un voyage à travers la vulnérabilité, la culpabilité, la vitalité et la force qui façonnent la vie des femmes.



A 17h, retour à Ajaccio où sur la place Campinchi, Christine Fricker de la Cie marseillaise Itinérrances présenteront "Le score". C’est une restitution en public du projet mené lors des ateliers de pratique avec des amateurs. « J’utilise un concept ludique et participatif de « Score » (partition), procédé à l’oeuvre dans les années 70 que je revisite, en écho à la pièce «Diagonal» d’Yvonne Rainer » indique la chorégraphe.



Le lundi 13 octobre à 20h, l'Espace Diamant accueillera la Cie Zappulla DMN de Palerme. "Ecosapiens", cette œuvre innovante produite par la compagnie Zappulla DMN, avec le soutien de L’Espace Palermo, est présentée à Ajaccio en première internationale. Elle sera accueillie ensuite en novembre au Festival U-New de Varsovie, et au Festival Dissidanza de Palerme. Cette pièce aborde les enjeux socio-environnementaux de l’Agenda 2030, en établissant un parallèle entre gaspillage humain et environnemental. La performance dénonce l’exclusion sociale de ceux qui ne se conforment pas à la norme et invite à réfléchir au lien existant entre indifférence à l’injustice et négligence écologique.



Le lendemain à 20h30, l'Aghja accueillera la compagnie de Varsovie, la Cie Hoteloko Agata Zyczkowska avec sa performance "(M)others".

La performance «(M)OTHERS» se concentre sur un concept élargi de la maternité, englobant les relations biologiques mais aussi sociales et territoriales. La chorégraphie est une sorte de « double duo », une forme de dialogue énergique entre deux, trois ou parfois quatre corps.



Mercredi 15 octobre à 20h30, Locu Teatrale accueillera la compagnie bastiaise U Centru in Muvimentu - Emmanuelle Alberti-Le Roux pour sa performance "Memoria in muvimentu", une pièce chorégrahique, musicale et poétique. Cette création originale est issue de la rencontre entre musique et poésie traditionnelles corses, et la danse contemporaine. La recherche artistique d'Emmanuelle Alberti-Le Roux, danseuse et performeuse, est très liée à la transmission. Elle enseigne en Centre Corse, à Bastia…



"Yumé" sera présenté à l'espace Diamant le jeudi 16 octobre à 18h30. Pour ce spectacle, le chorégraphe Edouard Hué s'est inspiré des contes et films d'animation japonais pour créer une oeuvre sans paroles où la danse prend le rôle de la narration. (jeune public)



Le samedi 18 octobre à 20h l'Espace Diamant accueillera la Cie ajaccienne Vialuni avec sa performance "Folie douce ».



Dimanche 19 octobre à 16h, la danse s'invitera dans la Grande Galerie du Musée Fesch avec le spectacle "Artémis au miroir" performance de la Cie montpelliéraine Didier Téron. Artémis, figure de la femme moderne par excellence, nous stimule dans cette nouvelle aventure chorégraphique, regarder la mythologie comme un univers d’échange et de création. Artemis au miroir questionne le récit chorégraphique, le double, le trouble, le féminin, et le regard dans le miroir.



Le festival proposera également une conférence dansée le mercredi 15 octobre à 18h30 à l'office de tourisme avec la compagnie Vialuni, une compagnie de Danse et de Performance ajaccienne. L’objectif de ce rendez-vous est de mettre pensée et corps du public en mouvement ! D'éclairer sur les enjeux de la danse contemporaine en France, avec ses influences, Allemagne, Etats-Unis, Japon... durant les dernières décennies, en s’appuyant sur ses origines plus lointaines. Cette conférence dansée se déroule au coeur de l'exposition du CND « La danse contemporaine en questions » avec une scénographie singulière. Le public sera debout, pour mieux répondre aux sollicitations des trois artistes. Guidé, questionné, embarqué, il circulera dans l’installation.



La danse et l'histoire du patrimoine chorégraphique



Le jeudi octobre à 20h30 au cinéma Laetitia, place au film "« Germaine Acogny, l’essence de la danse » de Greta-Marie Becker. Ce film retrace le parcours de Germaine Acogny, sénégalaise et française, l’une des plus grandes artistes africaines et considérée comme la mère de la danse africaine contemporaine. Le film sera suivi d’une rencontre en présence d’artistes africains Fatou Samb / Sénégal, et Fabrice Mukala / Congo (sous réserve).



Des ateliers de pratique seront proposés par la Cie marseillaise Itinérrances et par la Cie Vialuni.



Une sélection de courts et plus longs documents vidéo, sous forme d’une playlist est proposée dans les médiathèques de la ville (St Jean, Les Cannes et Jardins de l’Empereur), sur le site Numeridanse. Cette sélection permet de découvrir la richesse du patrimoine chorégraphique dans le monde ! Tous les genres, styles et formes de danse sont représentés : classique, néo-classique, contemporain, jazz, butô, hip-hop...



Les 16 et 18, avant les spectacles, la librairie La Marge présentera dans le hall de l’Espace Diamant une sélection de livres sur la Danse.



Pour clôturer cette édition, un concert-bal sera organisé le dimanche 19 octobre à 18h à Créacirque avec Fabien Delisle alias Pleu-Pleu. Cet artiste pluridisciplinaire compose ses morceaux musicaux avec une dose d’espièglerie, donnant à entendre de drôles de sons.





Savoir + :



Tarifs :

Aghja : Plein tarif 20€, réduit 13€, carte Ajaccio culture 15€ 04 95 20 41 15

Locu Teatrale : 10€ - 04 95 10 72 03

Espace Diamant (Yumé) : Enfants 3€ adultes 7€ - 04 95 50 40 86



Autres spectacles : Participation libre (conseillée 10€).



Informations

06 10 18 60 67

dissidanse.lalala@gmail.com

Facebook : @dissidanse