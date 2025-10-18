Ajaccio : plusieurs centaines de personnes marchent pour Kimberly Extremera et toutes les victimes de féminicides

Un peu plus de trois ans après le drame, plusieurs centaines de personnes ont pris part, ce samedi après-midi à Ajaccio, à une marche blanche en mémoire de Kimberly Extremera, tuée le 14 octobre 2022 par plusieurs coups de couteau portés par son ex-compagnon dans le quartier des Salines.
Afin de ne jamais oublier la jeune femme de 23 ans, mais aussi toutes les vies volées par les féminicides, sa famille et l’association Donne di Corsica ont souhaité organiser ce moment de recueillement. Pour rappeler que les victimes ne doivent plus se taire. Et que plus personne ne doit détourner le regard de ces violences faites aux femmes, trop souvent reléguées au simple rang de faits divers.
Parti de la gare ferroviaire vers 14 heures, le cortège a remonté le cours Napoléon dans le silence et le recueillement. À la demande de la famille, beaucoup portaient des vêtements blancs. Certains arboraient le visage souriant de Kimberly sur leur t-shirt, d’autres tenaient une rose blanche à la main. Devant la préfecture, sa famille a tenu à remercier tous ceux qui les ont accompagnés « dans cette épreuve (qu’ils n’auraient) jamais imaginé traverser ».
Son grand frère, Victor, a aussi lu un texte intitulé « Hymne à la paix », que sa famille a écrit en hommage à la jeune femme partie beaucoup trop tôt. « Ce ne sont que des mots simples, sincères et surtout remplis d’amour d’une famille lambda, des gens honnêtes, des travailleurs qui ont éduqué leurs enfants avec des valeurs, des principes de vie à tenir », a-t-il expliqué la voix marquée par le chagrin, « Une famille qui le 14 octobre 2022 a basculé dans l’incompréhension, le désarroi et dans l’effroi car leur fille et leur sœur a été arrachée à leur affection ».
Pour autant, il a souligné que sa famille refuse de parler de Kimberly à l’imparfait, insistant sur la joie de vivre contagieuse et la personnalité hors du commun de la jeune femme. « Plus que jamais tu es avec nous, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans les souvenirs que nous chérissons tous les jours. Aujourd’hui plus que jamais tu nous accompagnes. Tu es un rayon de soleil qui a touché chaque être que tu as croisé, surprenante, inventive, avec ce visage angélique, ce sourire éblouissant, empathique, joyeuse, tellement remplie d’amour et de joie », a-t-il soufflé.
Très émue, sa maman, Sylvie, s’est ensuite avancée pour évoquer la mémoire de Kimberly avec des mots empreints d’un amour infini. « Kimberly était un rayon de soleil qui savait emmener sa famille dans ses délires les plus fous. C’était une personne adorable, elle a rendu ses parents fiers. C’était une fille exemplaire, tellement joyeuse », a-t-elle soufflé avant de reprendre : « Elle me manque et je dois vivre avec. Et aujourd’hui nous crions justice ».
Après un long moment de silence, la marche a repris sa route dans le centre-ville. En hommage à cette jeune femme au destin brisé, et à toutes celles qu’on ne veut plus oublier. Le procès de l’ex compagnon de Kimberly devrait se tenir courant 2026.
