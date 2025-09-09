Ajaccio : nouveau signalement de frelon asiatique en plein centre-ville

Alors que la présence du frelon asiatique à pattes jaunes en Corse ne fait désormais plus aucun doute, après la découverte d’un premier nid l’année dernière à Bastelicaccia et d’un deuxième nid le 21 juillet dernier sur le cours Napoléon à Ajaccio, un nouveau signalement a été enregistré ce jeudi 4 septembre, place Abbatucci, en plein cœur d’Ajaccio. Sur sa page Facebook, la plateforme de signalement et de suivi des espèces exotiques envahissantes en Méditerranée, ALIEM Vigil, a annoncé qu’une “première intervention a été menée par l’équipe de l’Office de l’environnement de la Corse au lendemain de cette signalisation” et a permis “de confirmer la présence de l’espèce, bien que le nid n’ait pour le moment pas été encore localisé”.





Également appelé vespa velutina, le frelon asiatique est d’abord reconnaissable par sa taille, étant plus petit que son cousin européen, d'environ 3 cm. L’Office de l’environnement de la Corse indique aussi que le frelon asiatique possède “un corps à dominante noire, des pattes jaunes aux extrémités, une tête orange vue de face, et une large bande orange sur l’abdomen avec un liseré jaune sur le premier segment”. Mais cette espèce est surtout bien plus agressive que le frelon européen, et sa présence est sans aucun doute “une très mauvaise nouvelle” pour les apiculteurs corses, puisqu’elle est capable de tuer une ruche en trois heures.





Suite à ce nouveau signalement, le président du Groupement de défense sanitaire apicole de Corse-du-Sud (GDSA 2A), Bastien Bizon-Maroselli, a adressé un message d’alerte aux apiculteurs du département. Dans sa note, il souligne que “l’implication de tous est cruciale, en particulier celle des apiculteurs d’Ajaccio et de sa périphérie”, et que “la prochaine période de deux mois est décisive”. “Ils vont élever des futures fondatrices cet hiver, qui feront un nid primaire et, au printemps, de nouveaux nids. Plus les frelons passent à travers les mailles du filet, plus il y aura de nids, et c’est exponentiel.” Selon lui, la présence désormais avérée du frelon asiatique à Ajaccio et dans sa périphérie risque de rendre sa maîtrise de plus en plus difficile. “Pour enrayer le phénomène, ça va être très compliqué. Il faudrait qu’il y ait plus de pièges, plus de vigilance, plus d’observation.”



Afin de limiter la prolifération de cette espèce invasive et alors que les travaux de recherche se poursuivent, ALIEM Vigil appelle “tous les habitants de la région ajaccienne à ouvrir l’œil et à surveiller les environs pour contribuer à cette démarche”. “Pensez à surveiller vos jardins, parcs, zones boisées, étals de fruits ou de viandes. Restez attentifs et signalez-nous tout individu ou nid suspects”, précise-t-elle. Pour effectuer un signalement, il est possible de se rendre directement sur l’interface dédiée, ou bien de télécharger sur son smartphone l’application InvasivTracker, ou d’envoyer un mail à frelon@oec.fr.

