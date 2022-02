Ajaccio : les travaux d’une construction illégale stoppés au Petit Capo

Ce n'est pas la première fois que des constructions illégales sont découvertes sur la plage du Petit Capo. En ce début d' année, cet endroit paradisiaque, à proximité d'Ajaccio, où les irrégularités foncières et urbanistiques sont fréquentes, est à nouveau dans l' œil du cyclone.



Le 7 février dernier, les services de l'État ont constaté sur un terrain municipal une construction illégale d'une cinquantaine de mètres carrés, en forme de cube, à proximité de la plage de Saint-Antoine , d ans une zon e classée " n aturelle de loisi r " du PLU de la ville et "espace proche du rivage" du PADDUC .



Après en avoir informé le maire d’Ajaccio, le préfet Pascal Lelarge et le maire ont signé ce vendredi 11 février un arrêté interruptif de travaux. "Le procès-verbal a également été transmis au procureur de la République." indique la préfecture qui précise que "les investigations pour établir les conditions dans lesquelles ces travaux ont pu débuter dans une zone inconstructible et sur une propriété de la Ville sont en cours. "