Ajaccio : les pêcheurs bloquent le port pour dénoncer des "mesures européennes et françaises" qui menacent leur activité

Ce vendredi 14 février, le port de commerce d’Ajaccio est bloqué par les pêcheurs corses à l’appel du syndicat Pa a difesa di i piscadori corsi. Depuis ce matin, les accès sont verrouillés, et les manifestants dénoncent « le danger des mesures européennes et françaises ». Selon eux, ces règles sont inadaptées aux réalités de la pêche artisanale corse.



Dans un tract diffusé sur les réseaux sociaux et distribué sur place le syndicat déplore l’absence de dialogue avec les autorités. Une première réunion avec les services de l’État avait pourtant eu lieu en mars 2023, mais les revendications des pêcheurs seraient depuis restées sans réponse. « Cela fait presque deux ans que nous tirons la sonnette d’alarme sans être entendus », écrivent les représentants du syndicat, qui mettent en garde contre le démantèlement progressif de la profession.



Les pêcheurs dénoncent des quotas trop faibles, notamment pour le merlu, dont la limite est fixée à 200 kilos pour l’ensemble des 142 bateaux corses. Ils critiquent également l’installation prochaine du système VMS, comparé à un « bracelet électronique pour les bateaux », ainsi que l’interdiction de pêcher dans certaines zones protégées. Le coût du gazole, plus élevé en Corse que sur le continent, et les nouveaux modes de calcul de l’Urssaf, inadaptés à une activité saisonnière, sont aussi au cœur de leur colère. « On paye le gazole 30 à 40 centimes plus cher que sur le continent », déplore Philippe Botti. « Cela entraîne une concurrence déloyale avec nos collègues du continent. On devrait respecter les prix sur le poisson, mais on ne le fait pas, parce que sinon, on n'en vend plus. »



Pour le syndicat, ces mesures pèsent lourdement sur les charges d’exploitation et mettent en péril la survie d’une profession qui représente 100 % de la flotte corse et 61 % de la flotte nationale de petite pêche. « Il est urgent que la spécificité de la pêche corse soit reconnue », insistent-ils, réclamant la tenue d’une table ronde avec les services de l’État, les acteurs économiques et sociaux concernés.



En attendant une réponse concrète à leurs revendications, les pêcheurs maintiennent le blocage du port d’Ajaccio. Ils promettent de poursuivre leur mobilisation tant que des mesures adaptées ne seront pas mises en place. « Pa una pesca viva, pa una pesca libera », conclut le syndicat, déterminé à défendre la pêche artisanale corse.