Ajaccio : le nouvel hôpital de la Miséricorde a accueilli ses premiers patients

Avant cette étape clef, hier c’est une dizaine de patients de réanimation, dont des nouveaux nés, qui ont été convoyés sur le site du Stiletto. « Ces opérations se sont très bien passées car nous avons été remarquablement accompagnés par les services de police. Cela avait été bien cadré par la préfecture de Corse-du-Sud et surtout bien préparé par les équipes. Nous avons respecté les délais entre le moment où nous sommes partis de l’ancien hôpital et l’arrivée sur le nouveau site. Cela s’est passé exactement comme nous le souhaitions et évidemment, les patients ne sont pas arrivés dans un état dégradé au nouvel hôpital », souligne le directeur.



Demain, les derniers patients de réanimation prendront à leur tour la direction du nouvel établissement. Puis, le déménagement se poursuivra encore durant une quinzaine de jours avec le transfert des services de soins, du bloc opératoire ou encore des consultations externes, avant que l’ancien site ne ferme définitivement ses portes.



En attendant, une autre page importante s’est tournée à Ajaccio en ce dernier jour de janvier. Depuis ce mardi, le site du Stiletto est en effet le seul à pouvoir recevoir les femmes enceintes, le bloc obstétrical y étant désormais installé. Le nouvel hôpital pourrait donc bien accueillir son premier nouveau-né dans les prochaines heures. « Il y a une jeune femme qui est entrée à l’hôpital aujourd’hui et il n’est pas impossible que son accouchement se fasse avant minuit », confie ainsi Jean-Luc Pesce.