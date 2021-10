Ajaccio : le marché de Noël de retour à partir du 27 novembre

C'est l'événement phare tant attendu par les Ajacciens en cette fin d’année. Natali in Aiacciu, aura lieu du 27 novembre au 2 janvier sur la place du Diamant pour le plaisir des petits et des grands. "Pour cette 12e édition, tout le challenge a été de maintenir un événement qualitatif et festif à destination des familles. De belles animations sont programmées pour laisser place à la féérie et au rêve ; un pied de nez à la période morose que nous avons vécue. Les contraintes budgétaires, réglementaires et logistiques nous ont obligés à repenser l’événement", explique Christophe Mondoloni, élu aux festivités à la mairie d'Ajaccio.



Pas de comptoirs



Cette année encore, les visiteurs ne pourront pas boire et manger sur le marché de Noël. Pour pallier l’interdiction préfectorale concernant l’installation de comptoirs et pour maintenir une ambiance festive, les commerces et les bars qui entourent la place Diamant et Foch bénéficieront tout de même d’une autorisation exceptionnelle d’extension de terrasse sur le domaine public. Les traditionnels chalets de vente artisanale seront présents, pour que les Ajacciens partent à la recherche du parfait cadeau de Noël.

En plus des festivités prévues à destination des jeunes publics, la patinoire sera de retour.



Des nouveautés



Plusieurs zones de l’hyper-centre deviendront le cadre privilégié de ces festivités, puisque des chalets seront également installés sur la place Foch. De son côté, le service Commerce et Artisanat de la Ville d’Ajaccio prévoit une décoration de la Halle Campinchi et l’organisation d’animations tous les week-ends. La crèche municipale sera visible à l’Hôtel de Ville dès le 27 novembre, jour de l’ouverture du marché. Côté illuminations, le service éclairage public travaille actuellement à la restauration de son parc afin d’équiper les axes stratégiques de la Ville et d’augmenter la couverture dans les quartiers.



Le City Trail maintenu



La course très attendue par les sportifs ajacciens se déroulera le 18 décembre. Elle verra toutefois son format réadapté : "C’était une volonté politique forte de maintenir cet événement et d’éviter une nouvelle année blanche", assure Stéphane Vannucci, adjoint aux Sports. Le départ et l’arrivée en masse des 1300 participants n’est évidemment plus possible : "La direction des sports de la Ville

d'Ajaccio va proposer une édition inédite du City Trail, que nous allons bientôt dévoiler au public ajaccien" explique Marc Leca, directeur des Sports de la Ville d’Ajaccio.



Infos pratiques :

Demande de participation pour l’attribution d’un chalet individuel.

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/natale-in-aiacciu-edition-2021