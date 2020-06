Ajaccio : le journal de confinement de Yann Le Borgne prochainement en librairie

Si le confinement a été une période difficile pour tout le monde, certains en ont profité pour continuer d’être créatifs. C’est le cas de l’artiste plasticien Yann Le Borgne. Cet illustrateur est bien connu dans la cité impériale pour ses ateliers de dessin mais aussi pour son association « L’étrange Atelier » située aux Jardins de l’Empereur depuis sept ans, lieu d’échanges et de créations. Quand on lui demande depuis quand il est artiste, il répond avec un sourire « depuis toujours » et certainement tout le temps. Lors du confinement, il ne pouvait en être autrement. « Cette période a été très difficile parce que le quotidien a été bouleversé, raconte-t-il. Ma famille et moi avons vécu je pense la plupart des choses qu’ont vécu toutes les familles, l’ennui, l’école à la maison avec notre fils de 6 ans, etc. Afin de pas stopper mes activités créatives, j’ai décidé de raconter notre vie durant cette période en la dessinant en bande dessinée ».Il poste alors une planche de bande dessinée par jour sur les réseaux sociaux et de nombreux amis aiment et partagent et surtout attendent la suite des aventures de la petite famille. Au fur et à mesure du récit, l’histoire se perd un peu dans une autre aventure tout aussi drôle avant de revenir sur les premiers jours du déconfinement. Au total, 72 pages co-imaginées en famille avec femme et enfant. C’est alors que des amis lui suggèrent d’éditer cette bande dessinée qui est finalement représentative du confinement et où beaucoup de personnes pourront retrouver mais avec humour des scènes de vie qui ont été pénibles.L’artiste lance alors une cagnotte pour pouvoir éditer lui-même sa bande dessinée qui sortira en juillet et sera distribuée un peu partout dans les librairies de l’île. Sa cagnotte décolle immédiatement et il dépasse rapidement les objectifs. Si celle-ci est sur le point de s’achever les personnes qui le souhaitent peuvent néanmoins continuer à participer pour précommander l’ouvrage.Loin de s’arrêter à cela Yann Le Borgne travaille sur d’autres projets notamment avec l’ARS pour une remise en état et d’installation plastique pour le centre de pédopsychiatrie de Toga mais aussi une bande dessinée à base de gravures inspirée de la musique du Jakez Orcheztra qui donnera suite à un spectacle d’ici le mois de mars 2021.Une chose est sure, l’artiste surprendra encore et nul doute que son « Journal de confinement » ravira petits et grands très prochainement.Plus d’infos :Cagnotte et précommande : https://fr.ulule.com/journal-de-confinement/?fbclid=IwAR2NBF_BRlHbmbJspPsZJSgC4T8mKPUB_C3I7BM6EmiZElkbjJ18omtyAVM Page Facebook de l’étrange atelier : https://www.facebook.com/LetrangeAtelier/