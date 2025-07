Ajaccio : le feu col Saint-Antoine est fixé

L’incendie s’est déclenché non loin de l’ancien site de la déchetterie, dans une zone difficile d’accès. La route reliant Ajaccio à Capu di Feno a été fermée à la circulation par mesure de sécurité. Aucun foyer d’habitation n’a été directement menacé.



Dès les premières minutes, un important dispositif a été déployé : deux Canadairs ont procédé à plusieurs largages, appuyés par un hélicoptère bombardier d’eau et huit engins au sol. L’efficacité de l’intervention a permis de fixer rapidement le feu.



Les autorités appellent à la prudence et recommandent d’éviter le secteur.