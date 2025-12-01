Barbaghju : une fin de saison sous le signe du civisme et du partage

Le bilan des activités a été présenté conjointement par Jean-Claude Cecchini, chef d’équipe, et Carl’Anto Cecchini, son adjoint. Ce dernier a rappelé, en propos liminaire, le chemin parcouru depuis la création de la réserve en 2017. Il a souligné les missions essentielles confiées aux réservistes : assistance aux populations, soutien et guidage des sapeurs-pompiers, surveillance incendie et intervention limitée aux feux naissants dans un périmètre de 40 mètres, sans oublier la participation aux actions mémorielles et la collaboration étroite avec le comité des fêtes.

Prenant ensuite la parole, Jean-Claude Cecchini a détaillé les chiffres marquants de l’année écoulée : plus de 500 heures de présence sur les points de vigie, plusieurs interventions préventives et de mise en sécurité lors d’incendies survenus dans et hors de la commune, ainsi qu’une mobilisation exemplaire lors du passage de la tempête Benjamin.

Le chef d’équipe a également salué la coopération fructueuse avec le SIS 2B, notamment en matière de formation au secourisme, dispensée gracieusement et reconnue pour sa qualité.





Des soutiens précieux pour les réservistes

Les remerciements ont abondé à l’adresse de la municipalité, du comité des fêtes, mais aussi de la préfecture de Haute-Corse et du Groupe Total Energy, pour leurs dons et financements. Ces contributions ont permis l’acquisition de tenues ignifugées rouges, casques, tee-shirts, portatifs VHF/UHF, et même d’un drone à détection thermique, autant d’équipements venant renforcer la sécurité et l’efficacité des interventions.





Le comité des fêtes, partenaire indéfectible de la réserve

Véritable moteur de la vie sociale de Barbaghju, le comité des fêtes joue un rôle clé dans le soutien à la réserve communale. En organisant régulièrement des manifestations au profit des réservistes, il contribue activement au maintien du lien social et à la reconnaissance des bénévoles. Les collations offertes sur les lieux de surveillance illustrent cette solidarité concrète qui unit les habitants autour d’une même volonté : protéger et faire vivre leur village.







Un don et des remerciements appuyés

Prenant la parole, José Poggioli, maire de Patrimonio, a salué « l’engagement exemplaire et l’efficacité de la RCSC de Barbaghju », avant d’offrir à son homologue deux portatifs radios, qualifiés de « bienvenus » par les responsables de la réserve. De son côté, Étienne Marchetti, maire de Barbaghju, a remercié M. Poggioli et exprimé sa reconnaissance envers l’ensemble des réservistes, dont l’action, selon lui, « sécurise la population et insuffle une dynamique précieuse à la vie communale ».





Une clôture conviviale autour d’un banquet partagé





En conclusion, Jean-Claude Cecchini a rappelé que les réservistes « n’ont pas vocation à se substituer aux sapeurs-pompiers, mais à agir en complémentarité », insistant sur l’importance de chaque membre au sein de la réserve. La réunion s’est achevée dans une ambiance conviviale autour d’un banquet généreusement préparé par le comité des fêtes.

La grande tablée réunissant jeunes et anciens a offert l’image parfaite de la solidarité et du vivre-ensemble qui font la force de Barbaghju, une commune où l’engagement citoyen se conjugue chaque jour avec chaleur humaine et esprit de communauté.