Programme d'animations du réseau des médiathèques de la ville d’Ajaccio du mercredi 5 au samedi 8 novembre

MEDIATHEQUE DES CANNES

- durant tout le mois de novembre et à l'occasion des 250 ans de la naissance de Jane Austen, exposition sur l'oeuvre "Orgueil et préjugés" (Tout public)

- mercredi 5 novembre à 9h30 : "Le temps des bébés" (1/3 ans)

- mercredi 5 novembre à 14h30 : atelier créatif "Le hérisson en papier" (5 ans +)

- jeudi 6 novembre à 13h30 : Club de lecture (Tout public)

- samedi 8 novembre à 10h30 : lecture de contes accompagnée à la mandoline en partenariat avec l'association Lire et Faire lire (3 ans +)

- samedi 8 novembre à 14h30 : atelier créatif "Peins Pan Pan lapin" (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de novembre "Lire un roman de moins de 200 pages" (Public adulte)

- Durant tout le mois de novembre : Ciné-Club "Réserve ta séance" (Tout public)

- samedi 8 novembre à 10h : atelier "Initiation au tricot et au crochet" (Public ado/adulte)

- samedi 8 novembre à 10h30 : activités ludo-éducatives parents/enfants (3/6 ans)

- samedi 8 novembre à 14h : atelier théâtre jeunesse (8/12 ans)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR « ESPACE MULTIMEDIA »

- mercredi 5 novembre à 10h30 : Initiation informatique pour adultes et séniors

- vendredi 7 novembre à 10h30 : Initiation informatique pour adultes et séniors

- vendredi 7 novembre à 13h30 : Renforcement informatique pour adultes et séniors

- samedi 8 novembre à 10h30 : "Cyber-prévention, les outils pour vous protéger" (Public adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- jeudi 6 novembre à 19h : atelier "Nuit Magic : jeudi perfectionnement" (16 ans +)

- vendredi 7 novembre à 14h : "Friday movies" (Public adulte)

- samedi 8 novembre à 13h : atelier jeu de cartes "Magic : initiation et perfectionnement" (16 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



BIBLIOTHEQUE DE MEZZAVIA

- jeudi 6 novembre à 15h30 : Club de lecture - Public adulte

Renseignements et inscriptions au 04.95.22.96.46

